Сколько стоит встретить Новый год в ОАЭ, Китае и Египте? 3 5.12.2023, 22:13

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Кто мечтает встретить Новый год под пальмами?

Проанализировать предпочтения белорусов по празднованию Нового года за рубежом взялся Республиканский союз туриндустрии. Там отмечают, что самыми популярными направлениями на 31 декабря стали Москва и Санкт-Петербург, а также курорты ОАЭ, Египта и Китая. Вот сколько тур может стоить.

Тур в столицы России обойдется вам от $100 до $200: все зависит от того, на сколько ночей вы планируете зависнуть там. А на банкет в праздничную ночь можно потратить от $80 до $100. Кто мечтает встретить Новый год под пальмами? В Египте для вас действует система «все включено». Стоимость такого приключения на двоих с вылетом из Минска начинается от $1,8 до $2 тыс. И да, гала-ужин там тоже включен — от $100 до $300, в зависимости от вашего аппетита.

Новый год в ОАЭ с завтраками обойдется белорусам всего от $2,2 до $2,5 тыс. Посещение гала-ужина стоит от $100 до $1000. А еще на каникулы можно отправиться в Китай. Тур туда на новогодние даты обойдется примерно в $2000. Хотя, правда, не по системе «все включено». Но весело же.

Что насчет горнолыжного отдыха в Азербайджане? Шахдаг приглашает! Размещение в апартаментах без питания с 27 декабря по 3 января обойдется в сумму от $1761 на двоих.

Также у белорусов популярны автобусные туры в польские Татры. Отдых на горнолыжных курортах: цена тура на пять дней на одного — около €200. Хотя, конечно, это для тех, у кого есть шенгенская виза.

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