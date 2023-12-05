Зеленский встретился с министром иностранных дел Нидерландов 3 5.12.2023, 22:21

Обсудили ПВО, F-16, альтернативный «зерновой коридор».

Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря встретился с находящейся с визитом в Украине министром иностранных дел Нидерландов Ганке Брейнс Слот. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за мощную поддержку Украины и высоко оценил плодотворное взаимодействие с премьер-министром этой страны Марком Рютте.

Он проинформировал о ситуации на фронте и стратегических целях в отражении полномасштабной агрессии РФ. Стороны обсудили приоритетные потребности украинских защитников, прежде всего усиление противовоздушной обороны, обеспечение дополнительными артиллерийскими системами калибра 155 мм и боеприпасами, а также подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 при поддержке Нидерландов.

Речь также шла о функционировании альтернативного «зернового коридора» и усилении его защиты.

Зеленский и Слот говорили о реализации украинской формулы мира, в частности о подготовке четвертой встречи на уровне советников по вопросам безопасности и внешней политики, а также Глобального саммита мира.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по созданию специального трибунала относительно преступления агрессии России против Украины.

Также Зеленский и Слот сосредоточили внимание на вопросе европейской интеграции Украины и подготовке к декабрьскому заседанию Европейского совета. Президент отметил, что уже в ближайшие дни ожидается принятие Верховной Радой Украины ряда евроинтеграционных законопроектов.

«Рассчитываем на положительное решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это станет мощной мотивацией для нашего общества и для наших защитников», – сказал Зеленский.

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