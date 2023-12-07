В Минске продается дом с сюрпризом внутри 7.12.2023, 11:18

Такой интерьер вы точно не ожидали увидеть.

В Дражне на улице Солтыса на продажу выставили двухэтажный коттедж — с улицы он выглядит лаконичным и даже не особо привлекающим внимание. А вот интерьер характеризует достаток 2000-х. На дом обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора».

Коттедж находится между станциями «Автозаводская» и «Партизанская». До метро — четыре остановки.

Общая площадь — 285 квадратов, жилая — 93. В доме два этажа. Большая гостиная, несколько спален, кабинет. Видно, что ремонт в коттедже делали по-богатому: расписные потолки с лепниной, всюду паркет, запоминающаяся мебель и декорации на стенах.

Дом находится на участке в 9 соток, участок в аренде. Его построили в 2003 году из кирпича, на крыше — шифер. Отопление — газовое, вода и канализация — центральная, есть газ и электричество.

Кроме дома, на участке есть отдельное здание с сауной, летней кухней-верандой и подсобной комнатой.

Стоимость коттеджа — 181 тысяча долларов.

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