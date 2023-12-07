«Первым выстрелом ранили, вторым — добили»: что обнаружили при осмотре предателя Кивы 1 7.12.2023, 11:16

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Российские следователи озвучили свою версию ликвидации.

Экс-нардеп, предатель Украины Илья Кива был убит двумя выстрелами — в грудь и голову, первым его ранили, вторым добили, сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что за Кивой «следили как минимум три последние недели». За это время киллеру удалось хорошо изучить его привычки.

Кива переехал в отель Величъ Country Club 2,5 месяца назад и проживал там вместе со своей сожительницей. Ежедневно он выходил на вечерние прогулки по парку. 6 декабря он повторил тот же маршрут, но не вернулся. Первым его уже окоченевшее тело обнаружила местная жительница — труп Кивы пролежал на морозе не меньше часа с момента убийства.

Убийство было совершено «в относительно безлюдной прогулочной зоне», поэтому тело экс-депутата обнаружили только через час.

Сейчас следователи допрашивают сожительницу Кивы. По одной из версий — она могла навести киллера на след, однако это пока не подтверждено. Личность женщины не раскрывают. Следователи пытаются узнать, не замечала ли она последнее время «подозрительных людей» в окружении предателя Украины.

На теле Кивы российские следователи обнаружили два пулевых ранения

На теле ликвидированного предателя Украины Ильи Кивы было обнаружено два пулевых огнестрельных ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета РФ по Московской области.

«На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения», - говорится в сообщении.

Как заявляют в СК РФ, следователи уже осмотрели место происшествия, изъяв смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы.

«Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы», - уточняют в ведомстве.

На данный момент назначен ряд экспертиз. Уголовное дело по факту убийства Кива уже передали для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Ликвидация Кивы

О ликвидации Кивы стало известно вечером 6 декабря. В СК РФ рассказывали, что Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где в него несколько раз стреляли. Кива скончался на месте.

РБК-Украина на собственные источники сообщало, что Киву ликвидировали в рамках спецоперации СБУ. Позже в ГУР подтвердили ликвидацию экс-депутата.

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