Где спрятана игла со смертью тоталитаризма в Беларуси? Максим Плешко, украинский политолог, кандидат философских наук

7.12.2023, 11:20

Белорусские добровольцы приближают перемены в нашей стране.

Многим белорусам, мечтающим о возвращении свободной страны, устранение режима и восстановление демократии, Лукашенко представляется как основная преграда, стоящая на этом пути, единственное, на чем держится тирания.

Конечно, человеку привычно надеяться на лучшее, да и жизнь даже у диктаторов объективно не вечна, но, кажется, это не тот случай, когда излишний оптимизм полезен. Ведь он придает ложное чувство, что изменения к лучшему должны прийти сами собой, а в нашем случае — это совсем не так.

Если вспомнить и трезво взвесить события 2020 года, становится очевидным, что режим Лукашенко тогда устоял не потому, что имел серьезный запас прочности и немалую поддержку внутри страны. На самом деле Лукашенко удержался в своем троне, потому что его спас Путин.

Когда ситуация уже, казалось бы, раскачалась так, что многим казалась очевидной будущая победа протестующих, или, как минимум, какой-то бунт в окружении Лукашенко, который приведет к существенным уступкам режима, произошло откровенное вмешательство России. Путин тогда заявил о собственном «резерве сотрудников правоохранительных органов» на случай «выхода ситуации из-под контроля», кроме того, в Минск были командированы профессиональные пропагандисты-телевизионщики, так как лукашенковская пропаганда на тот момент оказывала все меньшее влияние на свою «паству», а в самом ее сердце – «Белтелерадиокомпании» – начались забастовки. Режиму требовалась свежая кровь тирании и пропаганды, и Путин обеспечил ее поставки. Но спасал ли при этом Путин именно шкуру Лукашенко?

Путин защищал не сохранение личности Лукашенко, он отстаивал сохранение российского влияния на Беларусь. Лукашенко хоть и довольно удобная для этой задачи фигура, но точно не столь договороспособная, как хотелось бы. Танцы вокруг «cоюзного государства» идут с конца 90-х, а какие-то реальные, приятные для России, формы начинают вырисовываться только сейчас, ведь для Лукашенко власть тоже наркотик, и он будет торговаться до последнего вздоха. Путину нужен не Лукашенко, Путину нужна как трофей вся Беларусь. И он точно не планирует слезать с нее так просто.

Даже если история Лукашенко в Беларуси завершится – Россия всё равно не отпустит Беларусь, потому что в своем текущем виде считает ее уже завоеванным трофеем. Отказ от тотального влияния на Беларусь означает для нее примерно то же, что отказ от Крыма – «только через труп». Любым способом Путин будет стараться не только сохранить свое влияние, но и углубить его вплоть до возможного оглашения РБ очередным «новым регионом» России.

Но хотя российские планы и не менялись, для белорусов их агрессивность стала очевидна только сейчас, во время полномасштабного вторжения в Украину. Даже в разгар масштабных белорусских протестов, когда российские силовики уже приехали в Минск «спасать» дружескую диктатуру, подвергая пыткам «слишком свободных», публичные заявления о том, что Россия на самом деле не является не только «старшим братом», но и вообще дружественной к Беларуси и её идентичности государством, выглядели слишком радикальными и провокационными, не воспринимались широкой белорусской общественностью. Ведь для целых поколений это было чем-то неотъемлемым.

Картина стала меняться только после февраля 2022 года, когда с подконтрольной Лукашенко (а значит, и Путину) территории полетели ракеты и пошли танки на другую «братскую страну». Лишь только тогда ужас реальной войны, творящийся прямо на глазах, и ощущение смертельной угрозы, которую несет Россия для любого, даже называемого «братом», стали влиять на запечатанную глубоко в белорусах систему «свой-чужой». Через смерти и разрушения — к логике.

Только после такого поворота системы координат и массовой переоценки обществом существующих ценностей и призабытой истории, стали наконец-то слышны голоса о том, что Беларусь на самом деле не имеет общего будущего с Россией. Как сама нынешняя Россия не имеет ничего общего с демократией, к которой стремится уставшая белорусская нация. Что Беларусь для Путина – не друг, а добыча. Что белорусы для огромного количества пропутинских граждан — всего лишь какие-то «неправильные россияне», которые просто недостаточно в курсе «общей истории», рассчитываются неправильными рублями и еще и иногда говорят на каком-то смешном «искаженном русском». Но, вероятно, при продолжении «правильной» политики Путина, все это должно исправиться, все «мятежники» будут перевоспитаны, начнут петь «я русский!» и общий российский гимн, а противниками такого развития событий будут разве что какие-то белорусские «нацисты».

Эта угроза вполне реальна. Так же реальна, как ее ощутили на себе жители оккупированных россиянами украинских территорий, где людей убивали даже просто за недостаточно проявленную лояльность к «русскому миру», где вчера еще мирные города буквально ровнялись с землёй ради подчинения ему, уничтожались в целях «интересов российского государства».

Итак, главная существующая угроза будущей свободной Беларуси сидит не во Дворце Независимости, а в Кремле. Именно там спрятана игла со смертью тоталитаризма, который душит собой и белорусские земли. Только устранив эту угрозу, сломав эту иглу, можно говорить о национальном белорусском государстве, о свободных выборах, о правах человека, которые сейчас заменили решеткой. Только тогда «мур хутка рухне».

Это звучит совсем не так оптимистично, как «надо просто дождаться смерти Лукашенко», но это та основа, за которую отдают свои жизни и здоровье бойцы Полка имени Калиновского и других белорусских формирований, воюющих сейчас на стороне Украины. Они сражаются за Украину и бьют головы этой гидры, которая держит в своих лапах все то, до чего смогла дотянуться. Только ослабив ее настолько, чтобы она не смогла дальше держать хватку, можно говорить о реальных переменах, о реабилитации политзаключенных, о возвращении родной земли.

На первый взгляд может выглядеть нелепым, что будущая основы мира, воли и справедливости в Беларуси куются в тяжелых неравных боях где-то на юге Украины, но факт – острие копья, которое сейчас бьет эту гидру – это именно Силы обороны Украины и все, кто к ним причастны. Именно их победа необходима всем белорусам, чтобы вернуть своей нации гордость и идентичность. Именно поэтому сейчас необходимо поддерживать тех, кто воюет за Украину. Будущее зависит именно от них.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

Максим Плешко, украинский политолог, кандидат философских наук, специально для сайта Charter97.org

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