Reuters: Украина предоставила США перечень вооружения, необходимого на войне 7.12.2023, 11:21

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Стало известно, что вошло в список, переданный на закрытом заседании в Вашингтоне.

Последний список вооружений США, в которых Украина нуждается для борьбы с российской армией, включает современные системы противовоздушной обороны, истребители F-18 «Hornet», беспилотники, а также вертолеты Apache и Black Hawk. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что официальные лица Министерства обороны Украины представили «перечень вооружений для обеспечения потребностей Сил обороны Украины» накануне во время закрытого заседания в Вашингтоне с участием чиновников и руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса США.

По данным СМИ, в перечень также вошли танки Abrams, артиллерия калибра 155 мм, истребители F-16, беспилотники и ракеты ATACMS.

Кроме того, Киев просит у Вашингтона транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, беспилотники MQ-9B Sky Guardian и систему противовоздушной обороны THAAD.

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