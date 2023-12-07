Есть реестры предателей: у Зеленского прокомментировали ликвидацию Кивы 2 7.12.2023, 11:45

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

Хаос в РФ будет нарастать.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя смерть экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ, предателя Украины Ильи Кивы, заявил, что такие события на территории России будут случаться все чаще.

«Служба безопасности, и Главное управление разведки имеют крайне эффективную агентурную сеть в Российской Федерации, контролируют процессы, которые там происходят, имеют реестры людей-предателей, которые так или иначе существенно помогли России убивать гражданское население Украины», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, украинские спецслужбы гораздо эффективнее сегодня работают и контролируют территорию РФ и могут там добраться до любого.

Подоляк заявил, что все эти субъекты, которые так или иначе подпадают под статью госизмены, должны понимать: Украина не отпустит уже никого из них.

«Они все получат все, что им нужно, даже те, которые съехали из Украины в 14-м году. Это будут и юридические последствия для них непосредственно, и физические. По мере того, как будет финализироваться война, все больше и больше эти люди будут получать то, на что они заслуживают», — сказал он.

По словам Подоляка, сейчас в РФ хаос, который будет нарастать.

«Обеспечить всех зонтиком безопасности не удастся в Российской Федерации. И давайте дальше ожидать определенных позитивных сигналов», — сказал он.

6 декабря в украинской разведке сообщили, что СБУ во время спецоперации ликвидировала экс-нардепа-предателя Илью Киву из стрелкового оружия.

Российские пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что «окровавленное тело» Кивы с раной головы нашли на территории парковой зоны отеля Величъ Country Club в деревне Супонево в Подмосковье. Работница отеля сразу вызвала скорую.

Паблики страны-агрессора пишут, что Киву убили выстрелом в голову. Пуля якобы прошла по касательной, поэтому какое-то время политик был еще жив.

Российский следственный комитет подтвердил, что Киву застрелили из неустановленного оружия в Подмосковье. От полученных ранений он скончался на месте.

Перед началом полномасштабной войны России против Украины Илья Кива сбежал в Испанию. Он посещал эфиры российских пропагандистов в Москве, где активно распространял фейки об Украине и кремлевскую пропаганду. Кива также запросил «политическое убежище» и гражданство у страны-агрессора.

В марте 2022 года Верховная Рада лишила Илью Киву мандата народного депутата. Ему объявили о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены. В августе 2023-го ему также сообщили о подозрении за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и пропаганду войны.

13 ноября Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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