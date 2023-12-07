Банки рассказали о важных изменениях в декабре 7.12.2023, 11:50

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Некоторые из них затронут кошельки белорусов.

В списке перемен есть остановка международных переводов SWIFT, скидки по мобильным приложениям, мощные манибэки, отмена автопродления карточек, сервис обмена валют, пишет banki24.by.

Альфа-Банк предупредил, что останавливаются прием и отправка международных переводов SWIFT во всех валютах через PKO BANK POLSKI. Чтобы средства дошли до получателя, банк предлагает совершить операции в указанные сроки: с 11 декабря прекращается отправка исходящих платежей; с 16 декабря прекращается прием входящих платежей.

Изменения касаются как переводов через корсчет банка, так и отправки денег в банк PKO напрямую.

Приорбанк предложил установить новое мобильное приложение Visa Extra и получить доступ к скидкам, ваучерам и подаркам, ежедневным индивидуальным предложениям от партнеров для всех карточек Visa Приорбанка. По 31 декабря: — скидка 11% на костюмы и аксессуары в магазинах бренда PIZHON; — при заказе в гастробаре «Правда» на сумму в чеке от 50 BYN десерт чизкейк в подарок; — скидка 10% на все неакционные товары в магазине Zoobazar. По 17 декабря для держателей карточек Visa Приорбанка интернет-магазин оz.by готов предоставить скидку 10% на все товары, кроме товаров с предельными скидками и акционных товаров.

БНБ-Банк продлил начисление манибэка для держателей «Мёда» на декабрь. Банк обещал, что весь месяц будет начислять 5% от суммы покупок в магазинах «Евроопт» и «Хит!» новым владельцам счета «Мёд», а тем, кто подключился раньше, ― 1%. Чтобы использовать «Мёд» для оплаты покупок в магазинах «Евроопт» и «Хит!», нужно отсканировать QR-код из мобильного приложения «Еплюс» на кассе. «Мёд» открывается в приложении «Еплюс». Расплачиваться с его помощью можно только в магазинах сетей «Евроопт» и «Хит!». Максимальная сумма манибэка ― 25 BYN в месяц. Также БНБ-Банкинформировал, что к сети партнеров банка присоединилась сеть магазинов садовой техники и электроинструмента «Удачник». Теперь владельцы карточки 1-2-3 могут покупать любые товары с манибэком. Условия манибэка: любая покупка с 2% манибэка при оплате карточкой 1-2-3 офлайн в магазинах, с 4% при онлайн-оплате на сайте уdаchnіk.bу.

Белинвестбанк поведал, что с ноября в дирекции банка по Минску и Минской области организовано клиентское место с компьютером и считывателем для верификации биометрических документов, удостоверяющих личность. Это необходимо для владельцев ID-карт использование сервисов МСИ возможно только после подтверждения данных в Личном кабинете МСИ. Банк обратил внимание, что услуга бесплатная. Любое физическое лицо (не только клиент Белинвестбанка) может подтвердить свою ID-карту для МСИ и пользоваться цифровым банкингом любого банка.

Беларусбанк сообщил, что на сайте банка появилась новая рубрика для клиентов-физлиц «Обратная связь». Она создана для решения и урегулирования вопросов, возникающих при обращении в подразделения банка, а также использовании сервисов дистанционного банковского обслуживания. Чтобы связаться с банком, достаточно указать адрес электронной почты. В ответ клиент получит ссылку на форму обратной связи, которую необходимо будет заполнить. Специалисты банка изучат изложенную информацию и предоставят необходимые пояснения.

Сбер Банк представил предложения для держателей СберКарт в декабре. В список банка вошли: Яндекс. Еда — 10% манибэк; Wildberries — 3% манибэк; Zoobazar — дополнительный 6% манибэк обратно на карту в дополнение к 10% скидке для всех держателей карт Сбер Банка в период с 12 по 18 декабря; Национальный художественный музей — 100% манибэк за транзакции от 10 BYN при оплате СберКартой через приложение БелкартPay. Максимальный размер манибэка составляет 50 BYN.

Банк ВТБ (Беларусь) анонсировал, что с 29 декабря отменит автоматическое продление срока действия премиальных карт с годовым сервисным обслуживанием. Их владельцы смогут бесплатно перевыпустить карту на новый срок. Держатели остальных карт с истекшим после февраля 2022 года сроком могут продолжать пользоваться ими без перевыпуска. По картам доступны любые банковские операции на территории страны — транзакции в магазинах, банкоматах и онлайн-сервисах банка. Для автоматического продления срока действия карта должна оставаться действующей с движением средств за последние полгода и без приостановки операций.

Банк БелВЭБ предложил по 31 декабря рассчитываться картами в пакетах услуг линейки «Всё», а также кредитной картой в организациях торговли и сервиса, которым присвоены МСС-коды 5945, 5947 (категория «Магазины игрушек, подарков и сувениров»), и получать повышенный манибэк в размере 5%. По акционной категории месяца манибэк начисляется автоматически и не требует дополнительного подключения. Максимальная сумма манибэка, возможная к выплате, — 300 BYN (общий лимит по операциям по картам в рамках пакетов услуг и кредитной карте).

Белагропромбанк информировал, что в мобильном интернет-банкинге функционирует новый сервис «Обменник». По данным банка, этот сервис позволяет совершать операции покупки/продажи иностранной валюты (в рамках переводов денежных средств с карточки на карточку одного клиента) по более выгодным обменным курсам, отличным от курсов по иным валютно-обменным операциям с использованием карточек. Сервис «Обменник» размещен в разделе «Еще» и имеет подразделы «Купить валюту», «Продать валюту», «Курсы валют» (информационный раздел).

Сервис «Оплати» предложил рассчитываться с его помощью в сети магазинов VDOM. VDOM — розничная сеть магазинов посуды и товаров для декорирования дома. Сеть создана и развивается компанией «Белбогемия». Приобрести понравившиеся товары можно через сервис «Оплати», а с подключенной услугой «Премиум» дополнительно вернуть на кошелек манибэк 5%.

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