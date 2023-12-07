Крыса на финише Александр Сотник

7.12.2023, 11:54

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Александр Сотник

Нет главаря – нет банды.

Пока пеньки не разродятся крысой – она ежедневно будет настигать каждого глубинария повсюду: в сортире и в телевизоре, в кино и на работе. И распахивать перед ним плащ, звеня страшными м…ми всевластия. И с…ть мохнатику в глаза, розовея от пацанской дерзости. В период беременности крысой пещерный эксгибиционизм особенно беспощаден. Путин пообещал россиянам исполнить три желания, глумясь над самой идеей золотой рыбки. Ты исполни хотя бы одно – сдохни, тварь – и больше от тебя ничего не надо. Но крыса жить, возможно, и не хочет, однако – будет.

А вот мохнатик и хотел бы, но – не судьба. Вот настигла крысятина перепуганного бесконвойника, да и говорит: «Не допущу массовых репрессий! Важно, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что все это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства» – и от этих слов морда бесконвойника так и лоснится, увлажняясь от лепоты. А бывает и наоборот: ловят за хвост и прямо в резиновую попу рассказывают о вопиющей ситуации с журналисткой Баязитовой, на что скотинка, не моргнув, той же жопой отвечает: «Примеры, которые вы привели, в голове не укладываются… Десять лет. На мой взгляд – как гражданина – вещи это спорные. Давайте вместе посмотрим еще раз». И смывается, как сортирная Ниагара. Зато мгновенно оживляется при слове «дискредитация». Путин поддержал идею ввести наказание за «дискредитацию» учителей по аналогии с «фейками» об армии. Еще немного – и начнут сажать за дискредитацию врачей, дворников, таксистов – да всех, кого ни попадя. Бросил косой взгляд на сантехника – и понеслись по трубам массы уголовных дел…

Еще никто на старт не встал, а Путло уже ползет к финишу. Карлик старый, ботоксом накачанный, в морозилке подмерзший, в памперсы надувший – тяжко ему на пынеходах, но корячится, и ни у кого нет сомнений: непременно победит. Даже если финиш заминировать – три фекальных чемодана оприходует, но проскочит. Можно шутить над ублюдочностью маньяка сколько угодно, но он никогда не отступал от намеченных целей. Хотел напасть на Украину – и напал. Сказал, что не проиграет – и стратегия «потихонечку» дает свои плоды. И Украине кишки вымотал, и весь мир запыхался в этой гонке, и только путлятина набухает, как пресыщенный упырёк. Дохнут мохнатики? – да и ладно. Шойга, подкинь еще 170 тысяч организмов. Бабы не нарожают? – а мы аборты запретим. Вперед, к пещерным инстинктам: одно неловкое движение – и юный мохнатик уже ждет тебя в коляске. На работу, морда шерстяная! Или на войну, и без пельменей не возвращайся!

По данным Росстата, 40% из тех, кто сбежал от войны в 2022-м, уже вернулись в пещеру. Это массовое возвращение релокантов подтверждает тезис, что совкопитек для жизни в цивилизованном мире не приспособлен. Он не знает, куда приткнуться, увядает в конкурентной среде, и совершенно не готов социализироваться, не говоря об освоении языков. Матерная феня, забившая собой всю вербальную канализацию пещерного социума, поставила мозговую заглушку на этом вопросе. Совкопитеки, помимо зоновских рычаний на «великом и могучем», ментально не способны воспринимать другие наречия. Чужая языковая среда растворяет их идентичность, как кислота – материю. А десятилетия усиленной деградации при Путине поставили крест на любых попытках вырваться из парадигмы свободного полета в бездну. И уже поэтому они снова и снова будут выбирать Путина. Как и констатировал Пескоструй: «Даже если не самого Путина, но такого, как Путин». Можно добавить: только еще хуже, с учетом отрицательной селекции.

Слегка приглушив утробные урчания Рябкова о готовности к финальному махачу с ненавистной НАТОй, Кремль принялся семафорить в сторону Запада на тему переговоров по Украине. Дескать, мы хоть завтра, потому что адски устали, морды наши разбиты, но надежда на мир во всем мире еще бьется небритой душой в европейскую теплицу. И все эти знаки неспроста: мохнатики на грани срыва, путиномика работает из последних сил, убиваясь всей Набиуллиной апстену. Еще немного – и Путло подпишет Указ о признании обеда и ужина экстремистскими мероприятиями. Позавтракали? – а теперь прополоскали пасть, и – на прожарку! В Ставрополье глубинариям представили линейку продуктов из сверчков. На очереди – мухи и прочие чудеса импортозамещения. Понятно, что так долго продолжаться не может – вот и прячет клыки красный вурдалак, мурлыча о мире. Сегодня попьет пятигорской водички, а завтра в рамках крысиного забега метнется в Эмираты и Саудовскую Аравию. А потом к нему в Москву прилетит президент Ирана. Потому что без плешивого участия никто не спасет страдающую Палестину. О, резиновые пупсики Газы! О, убитые горем артистичные акбарчики! Кто остановит бездушную машину израильской военщины, стирающую в пыль невинную ХАМАСятину? А еще необходимо обсудить вопросы нефти. Ведь без Углеводородицы пещера засохнет навсегда. Достаточно посмотреть в потухшие глаза Сечина, и утонуть в баррелях его тоски по свободному рынку. Конечно, внепещерные покатушки – это смачный плевок в сторону Гааги. Но черную метку лучше не игнорировать. Президент Бразилии Лула да Силва сказал, что позовет Путина на саммит G20 в будущем году, но не гарантировал, что крысу не схватят за хвост представители Фемиды. Ведь ордер МУС на арест плешивого никто не отменял, а значит, выполнить обязательства придется. Впрочем, вряд ли Путин доставит Гааге удовольствие. В свое время мир недооценил живучесть и вонючесть пещерного скунса, который продолжает портить атмосферу, наслаждаясь импотенцией мировых институтов. И вся шерстяная банда азартно отрыгивает: «И что вы нам сделаете? Мы убивали и продолжаем убивать. Нет у вас методов против Вовы Плешивого!»

И это правда. Нет – ни методов, ни хваленого Джеймса Бонда. И Моссад занят другими крысами, что попрятались по тщательно вырытым норам. И мечется дерзкая тварь по планете, то шмыгая из угла в угол, то молью перелетая, то подмигивая по онлайн-связи. Остановите ее кто-нибудь до финиша. Нет главаря – нет банды. Без этого гениального высера добить пещеру будет проще.

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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