закрыть
7 декабря 2023, четверг, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Полонез» — очередная «вундервафля» пропаганды»

2
  • 7.12.2023, 11:58
  • 2,810
«Полонез» — очередная «вундервафля» пропаганды»

Решится ли Лукашенко поставлять РСЗО россиянам?

Совсем недавно провластная белорусская пропаганда рассказывала о возможности продажи РСЗО «Полонез» на Кубу. И вот уже лукашенковский военный телеграм-канал «БелВПО» грозит поставкой этого оружия на войну против Украины, пишет читатель сайта Charter97.org.

Лукашенковские военные эксперты признают превосходство НАТОвского оружия перед российским по точности и дальнобойности. И отмечают, что дальнобойная и заявленная высокоточной белорусско-китайская РСЗО пригодилась бы русским оккупантам в контрбатарейной борьбе.

Но, во-первых, «Полонез», кроме Беларуси, по неофициальной информации, есть только у Азербайджана. И информация о его боевых характеристиках может оказаться очередной «вундервафлей» пропаганды.

Во-вторых, Лукашенко вряд ли осмелится поставлять дальнобойное наступательное оружие путинской армии, опасаясь возмездия со стороны защитников Украины и новых санкций со стороны Запада.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко Андрей Шарендо