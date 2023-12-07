«Полонез» — очередная «вундервафля» пропаганды» 2 7.12.2023, 11:58

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Решится ли Лукашенко поставлять РСЗО россиянам?

Совсем недавно провластная белорусская пропаганда рассказывала о возможности продажи РСЗО «Полонез» на Кубу. И вот уже лукашенковский военный телеграм-канал «БелВПО» грозит поставкой этого оружия на войну против Украины, пишет читатель сайта Charter97.org.

Лукашенковские военные эксперты признают превосходство НАТОвского оружия перед российским по точности и дальнобойности. И отмечают, что дальнобойная и заявленная высокоточной белорусско-китайская РСЗО пригодилась бы русским оккупантам в контрбатарейной борьбе.

Но, во-первых, «Полонез», кроме Беларуси, по неофициальной информации, есть только у Азербайджана. И информация о его боевых характеристиках может оказаться очередной «вундервафлей» пропаганды.

Во-вторых, Лукашенко вряд ли осмелится поставлять дальнобойное наступательное оружие путинской армии, опасаясь возмездия со стороны защитников Украины и новых санкций со стороны Запада.

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