Головные боли хунты Василий Головнин

7.12.2023, 14:13

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Войск элементарно не хватит для подавления восстаний.

Военные власти Мьянмы (бывшей Бирмы) впервые после совершенного ими государственного переворота в феврале 2021 года столкнулись сейчас с реальной угрозой – они пока ничего не могут противопоставить хорошо скоординированным вылазкам трех мятежных армий национальных меньшинств и союзных им вооруженных отрядов подполья, выступающего за восстановление в стране гражданского правления.ё

Эти силы после начавшегося 27 октября наступления, по данным независимого мьянманского интернет-издания «Иравади», захватили уже более 300 военных опорных пунктов в пограничных районах на севере, западе и востоке Мьянмы. Армейские подразделения контратакуют, используя авиацию и артиллерию. Однако вернуть потерянные позиции пока, по поступающим данным, им не удается.

Как сообщают в Токио, в вооруженных силах Мьянмы из-за изнурительных боев и отсутствия военных успехов наблюдается массовое дезертирство. По данным созданного Конгрессом США исследовательского центра United States Institute of Peace, численность армии по состоянию на май составляла 300-400 тысяч человек, однако сейчас она сократилась чуть ли не до 150 тысяч человек.

Войск просто не хватает для подавления скоординированных и одновременных вылазок мятежников в разных районах страны. Не следует забывать, что бои часто идут в труднодоступных, заросших джунглями гористых районах, где местные жители ориентируются намного лучше солдат и офицеров.

Свидетельством кризиса стало неожиданно примирительное выступление главы военного режима председателя Государственного административного совета и главнокомандующего вооруженными силами старшего генерала Мин Аун Хлайна.

4 декабря он открыто призвал повстанческие группировки к «политическому решению», намекнув на готовность к переговорам. Ранее военные власти именовали формирования национальных меньшинств и бирманское вооруженное подполье террористами и отказывались от диалога. Будем следить, откликнутся ли мятежники на это предложение или будут стараться развивать свой военный успех.

И тут интересы партизанской коалиции могут разойтись - меньшинства хотят похожей на независимость максимальной автономии, а бирманские подпольщики намерены добиваться отстранения военных от власти в масштабах всей страны и создания единого демократического федеративного государства.

Василий Головнин, t.me

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