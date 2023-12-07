Ученые: Младенцы не поддаются зрительным иллюзиям, в которые верят взрослые 7.12.2023, 14:16

Они смотрят на мир иначе.

Принято считать, что в первые месяцы жизни люди совсем иначе воспринимают окружающий мир и теперь ученые наконец-то нашли этому подтверждение. Новое исследование показало, что в первые полгода жизни дети действительно смотрят на мир совершенно иначе, пишет The Guardian.

В новом исследовании японские ученые сосредоточились на понимании того, как малыши ощущают мир в первые месяцы жизни. В результате ученые обнаружили нечто удивительное: младенцев в возрасте до полугода невозможно провести зрительными иллюзиями, которые могут обмануть детей постарше или взрослых людей.

В ходе исследования ученые провели тест с красными и зелеными точками, в котором приняли участие дети в возрасте от 5 до 8 месяцев. В ходе эксперимента точки одного цвета двигались вверх в центре, но вниз справа и слева, а точки другого цвета демонстрировали обратное движение. Если бы взрослый человек в этот момент смотрел в центр экрана, возникла бы зрительная иллюзия: казалось бы, что все красные точки движутся в одном направлении, а зеленые — в другом.

Команда попыталась выяснить, работает ли это у младенцев: ученые предоставили детям экран с точками только одного цвета; они либо все двигались в одном направлении, либо двигались в одном направлении в центре и в противоположном — по бокам.

В общей сложности в исследовании приняли участие 40 младенцев, а результаты показали, что дети младше шести месяцев дольше смотрели на экран, когда все точки двигались в одном направлении. При этом дети старшего возраста дольше смотрели на экран, когда точки двигались в обоих направлениях.

Более ранние исследования уже показали, что младенцы склонны смотреть на незнакомые вещи. В результате авторы исследования пришли к выводу, что младенцы старше полугода воспринимали первоначальную иллюзию, однако она не работала на малышах в возрасте до 6 месяц. По словам соавтора исследования из Университета Хоккайдо, доктора Шума Цуруми, они с коллегами нашли подтверждение тому, что младенцы, вероятно, действительно видят мир иначе: они воспринимали точную комбинацию цветов и направлений движения.

Авторы исследования полагают, что это связано с тем, что обработка информации в мозгу малышей еще не полностью развита, а потому они делают разные предположения о том, что видят.

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