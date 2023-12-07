Многодетный минчанин придумал, как быстро заработать на продаже стройтехники 7.12.2023, 15:11

Что вышло в итоге?

В Минске вынесли приговор 36-летнему многодетному отцу, которого обвиняли в мошенничестве. Ему дали 1,5 года «домашней химии», рассказали «Минск-Новостям» в прокуратуре.

Минчанин придумал, как можно в одночасье улучшить материальное положение, и, выпив спиртного, отправился в пункты проката электрооборудования. В одном из них он арендовал торцовочную пилу, в другом — перфоратор, угловую шлифовальную машинку и технический фен. Часть техники он продал, а другую — сдал в ломбард. Общая сумма причиненного организациям ущерба составила более 600 рублей.

Горожанин — рабочий в частной компании, имеет четверых несовершеннолетних детей и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Суд признал мужчину виновным и с учетом неотбытой части предыдущего наказания приговорил к 1,5 года «домашней химии». Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 7 месяцев 19 дней и назначили штраф в 5400 рублей.

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