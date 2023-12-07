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Бумеранг: ВСУ пустили в ход против россиян их же редкое оружие

  • 7.12.2023, 15:15
Бумеранг: ВСУ пустили в ход против россиян их же редкое оружие

Фотофакт.

Украинские военные захватили редкую российскую БМП-1АМ «Басурманин», отремонтировали и бросили в бой против россиян. Теперь эта машина участвует в боях на фронте.

Как сообщил военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram-канале , две единицы БМП-1АМ «Басурманин» были отправлены на фронт.

«Это редкая российская БМП-1АМ «Басурманин». Данная машина является модернизацией БМП-2 2018 с БМ от БТР-82А и двигателем УТД-20С1 на 300 л. с. На сегодняшний день верифицировано 16 уничтоженных и 6 трофейных БМП-1АМ. Согласно неверифицированным данным, уничтоженных и трофейных машин несколько больше... Что же, 2 «Басурманина» отправились сегодня вершить правое дело. Российский «ленд-лиз» отправляется на фронт аннигилировать российских оккупантов. Б - Бумеранг», - отметил он.

БМП-1АМ «Басурманин» является модернизированной версией советской БМП-2. Захват и ремонт этой машины является важным достижением украинских военных.

Он свидетельствует о том, что украинские силы способны не только противостоять российским войскам, но и использовать их оружие против них.

Ранее Коваленко перечислил последовательность освобождения оккупированных территорий Украины.

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