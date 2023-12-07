Впервые за 150 лет в столице Новой Зеландии появились на свет птенцы киви 7.12.2023, 15:40

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Фотофакт.

По информации зоозащитников, впервые за более чем 150 лет на этой территории появились птенцы уникальной нелетающей птицы, пишет New Voice.

Киви является символом Новой Зеландии и при этом — одним из самых уязвимых видов на острове. Согласно данным Департамента охраны окружающей среды, в настоящее время осталось всего около 26 тыс. бурых киви. Для сравнения, примерно 1000 лет в Новой Зеландии проживало более чем 12 млн птиц этого вида. Киви почти уничтожили собаки и кошки, привезенные человеком.

В рамках проекта Capital Kiwi Project, проведенного в прошлом году, несколько десятков взрослых киви были выпущены в дикую природу вблизи Веллингтона с надеждой возродить популяцию в этом регионе. Недавно исследователи отметили историческое событие — рождение четырех птенцов на этих холмах, что является первым случаем за более чем 150 лет.

Для успешного восстановления популяции киви, зоозащитники предпринимают меры по сокращению воздействия хищников. Владельцев собак приглашают на обучающие занятия, чтобы предотвратить охоту на киви во время прогулок. Кроме того, для защиты от горностаев, исследователи установили обширную сеть из 4 600 ловушек, покрывающую площадь, эквивалентную почти 43 000 футбольным полям.

Эти усилия направлены на обеспечение благополучия и восстановления уникального киви в естественной среде.

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