Политолог: «Семья Ельцина» бросает вызов Путину 7.12.2023, 15:42

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Олег Дерипаска

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В российских бизнес-каналах «вбросили» информацию о том, что свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах может выдвинуть миллиардер Олег Дерипаска. Это может быть свидетельством того, что «ельцинская семья» не прочь вернуть себе власть.

Об этом «24 Каналу» рассказал политолог Николай Давидюк. Он предположил, что в будущем можно будет увидеть противостояние «ельцинской семьи» и клана Владимира Путина.

Пока что в информации об оппозиции семье Ельцина к Путину мало фактажа. Однако даже такие осторожные «вбросы» могут представлять угрозу для диктатора, отмечает политолог.

Как Дерипаска связан с Ельциным

Российский олигарх с 2001 года был женат на дочери главы Администрации президента России и ближайшего соратника Бориса Ельцина, который в свою очередь также женился на дочери российского президента. Поэтому существует предположение, что именно Дерипаска является «кошельком» семьи Ельцина.

Именно в 2000-х годах активы Дерипаски существенно увеличились, благодаря чему он расширил свою сферу интереса к торговле алюминием на другие отрасли экономики. О значительных связях российского олигарха может свидетельствовать хотя бы то, что в 2013 году он получил тендеры на строительство олимпийских объектов в Сочи, а Сергей Лавров называл его «выдающимся бизнес-лидером» России.

«Это можно считать первым намеком на наличие в России системного оппозиционера Путина, у которого есть деньги, медиа и связи, и который должен предложить российским элитам», – убежден Давидюк.

Эти российские элиты, которые из-за войны и санкций потеряли немало денег, сейчас находятся «в заложниках» Путина. «Семья Ельцина», по мнению части российских олигархов, могла бы создать лучшие условия для сотрудничества между властью и элитами.

«Именно поэтому нельзя исключать, что этот круг людей сможет выдвинуть своего кандидата, ведь у них достаточно влияния для того, чтобы зарегистрировать его, несмотря на позицию Путина. И гипотетически это может стать началом противостояния между евразийско-ориентированными путинистами и приверженной восстановлению связей с Западом семьи Ельцина», — считает политолог.

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