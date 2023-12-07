70-летнего настоятеля костела в Воложине не выпустили из изолятора после задержания 2 7.12.2023, 15:50

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Его могут обвинять в «госизмене».

70-летнего настоятеля костела святого Иосифа в Воложине Генриха Околотовича, которого задержали почти три недели назад, оставили под стражей, сообщает сайт katolik.life.

О задержании ксендза Генриха Околотовича, настоятеля костела святого Иосифа в Воложине, стало известно 20 дней назад. За это время ему должны были либо предъявить обвинение в уголовном преступлении, либо выпустить на свободу.

Как пишет портал со ссылкой на свои источники, священнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он остается за решеткой — это означает, что ему предъявили обвинение.

Ранее «Хрысціянская візія» сообщала, что Генриха Околотовича задержали в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 356 УК (Измена государству). Санкция по данной статье предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Что именно вменяется в вину настоятелю, остается неизвестным. Никакой официальной информации о деле Околотовича до сих пор нет, государственные органы также пока ничего не сообщили о том, в чем обвиняют священника.

«Хрысціянская візія» отмечает, что Околотовичу под 70 лет, он перенес инфаркт, и недавно ему была сделана операция на желудке в связи с онкологическим заболеванием, он нуждается в медицинском наблюдении и постоянном приеме лекарств.

По данным katolik.life, в изоляторе для него отказывались принимать теплые вещи и продукты. В первые дни после задержания священнику удалось передать только предметы гигиены, белье и лекарства.

Генрих Околотович еще в советские времена помогал возрождать католическую церковь в регионах. Не раз становился героем публикаций и сюжетов государственной прессы, в одном из материалов подчеркивалось, что ксендз разговаривает по-белорусски не только в приходе, но и дома.

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