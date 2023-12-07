Украинские партизаны завербовали российских военных в Курске 7.12.2023, 16:01

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Они помогли с разведкой пообещали «действовать интереснее».

Агенты партизанского движения «АТЕШ» встретились с военнослужащими одной из воинских частей города Курск и привлекли их к сотрудничеству.

Об этом говорится в заметке движения в Telegram.

Партизаны отмечают, что в воинской части № 11262, откуда завербовали курских военнослужащих, есть «те, кто оказался в ней совсем насильно».

Отмечается, что российские солдаты «во всю саботируют выезд в Украину», чтобы не воевать в преступной войне, развязанной Россией.

Представители движения «АТЕШ» заявили, что завербованные россияне помогают с разведкой военных объектов на территории воинской части, а после этого «обещают уже начать действовать интереснее».

Отмечается, что движение «АТЭШ» все сильнее популяризируется среди военнослужащих России.

По словам партизан, часть российских солдат уже устала от войны и лживой пропаганды Кремля, поэтому увеличение количества участников движения активисты называют «закономерным явлением».

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«АТЕШ» — это военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сами представители движения заявили, что «мобилизовались в российскую армию и будут разрушать ее изнутри», в частности партизаны «сливают» данные позиций, складов, солдат и техники врага, а также устраивают диверсии на складах и штабах.

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