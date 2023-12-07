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Белорус Илья Шкурин впервые признан лучшим игроком месяца в чемпионате Польши

  • 7.12.2023, 16:08
Белорус Илья Шкурин впервые признан лучшим игроком месяца в чемпионате Польши
Илья Шкурин

В трех ноябрьских матчах Шкурин забил четыре мяча.

Белорусский нападающий «Стали» Илья Шкурин назван лучшим игроком месяца в чемпионате Польши. Он стал вторым игроком в истории команды с подобным достижением, пишет «Трибуна».

В трех ноябрьских матчах Шкурин забил четыре мяча.

Игрок месяца чемпионата Польши выбирается капитанами 18 команд лиги, 1 голос отдается болельщикам в социальных сетях. Большинство проголосовали за белоруса.

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