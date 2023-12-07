Белорус Илья Шкурин впервые признан лучшим игроком месяца в чемпионате Польши
- 7.12.2023, 16:08
В трех ноябрьских матчах Шкурин забил четыре мяча.
Белорусский нападающий «Стали» Илья Шкурин назван лучшим игроком месяца в чемпионате Польши. Он стал вторым игроком в истории команды с подобным достижением, пишет «Трибуна».
В трех ноябрьских матчах Шкурин забил четыре мяча.
Игрок месяца чемпионата Польши выбирается капитанами 18 команд лиги, 1 голос отдается болельщикам в социальных сетях. Большинство проголосовали за белоруса.