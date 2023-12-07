«Заработок давно не опускался ниже $2,5 тысяч в месяц» 4 7.12.2023, 16:30

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Сколько зарабатывает и что может себе позволить семья белорусских музыкантов в Польше.

Никита и Евгения (имена изменены по просьбе собеседников) живут в Польше чуть более двух лет. Оба музыканты: Никита — гитарист, он работает в музыкальной школе и даёт частные уроки, а Евгения — пианистка, пишет оркестровые аранжировки на заказ. Доход девушки не постоянный, поэтому семью содержит мужчина. Он рассказал MOST о заработке и тратах семьи музыкантов в Польше.

Никита признаётся, что его заработок давно не опускался ниже 10 тыс. злотых в месяц, а как правило, серьёзно превосходит эту сумму. Но от месяца к месяцу доход варьируется: помимо работы в школе мужчина ведёт частную практику. Нынешний уровень дохода он называет комфортным, но вышел на него белорус не сразу.

— В неделю я провожу в среднем 50 уроков. Из них половина — частные. Доход позволяет откладывать — это при том, что внушительную сумму съедают налоги, — делится Никита.

По словам молодого человека, минимум, который нужен семье для комфортной жизни, — 9 тыс. злотых.

Жильё

Никита работает в Варшаве, но жильё семья снимает в пригороде. На двухкомнатную квартиру обычно уходит до 2600 злотых — это уже с учётом коммунальных платежей.

— Изначально мы хотели в Варшаву, но попался отличный вариант в пригороде, ещё и хозяева оказались не против домашних животных — у нас кот и кошка. Сейчас найти похожее жильё рядом с Варшавой дешевле 3 тыс. злотых сложно. Нам очень повезло, — рассказывает Никита.

Домашние животные

На корм и наполнитель для кошачьего лотка семья тратит в среднем 300 злотых. В месяц стандартно уходят две полуторакилограммовые пачки корма, каждая по цене чуть менее 100 злотых. Оставшаяся сумма — на наполнитель и кошачьи игрушки.

Транспорт

С раннего утра и до часа ночи из Варшавы и обратно ходят электрички. Стоимость проездного Никиты на две зоны (стрефы) — 180 злотых.

— Жена ездит в Варшаву реже, поэтому необходимость проездного для неё пока что под вопросом. Когда она едет по делам или мы выбираемся куда-то вместе, покупаем билеты. В среднем это ещё 120 злотых в месяц.

Также семья пользуется такси, на него уходит ещё около 200 злотых.

Питание и бытовая химия

На продукты и химию для дома семья тратит около 1800 злотых — примерно по 450 в неделю. А с учётом обедов в городе в перерывах между работой эта сумма может достигать 2000-2200 злотых.

Уход и средства гигиены

На уход и средства гигиены семья тратит 200 злотых. Сюда входят шампунь, зубная паста, щётки, дезодоранты, сухой шампунь и прочее.

Косметика и бьюти-процедуры Евгении обходятся в 1000 злотых.

Связь и платные подписки

На сотовую связь на двоих семья тратит 70 злотых, ещё 60 уходит на домашний интернет. В 170 обходятся подписки на сервисы и приложения: Spotify, iCloud, Youtube Premium и прочие.

Профессиональные расходы

Каждый месяц Никита покупает медиаторы, струны и прочие расходники для музыкальной деятельности. На это уходит около 300 злотых. Бывает, требуется обслуживание какого-то инструмента у мастера, тогда эта сумма возрастает в 2,5–3 раза, но, по словам Никиты, происходит это нечасто.

Помимо этого молодой человек платит за аренду студии для репетиций своей музыкальной группы. На неё уходит 400 злотых в месяц.

Развлечения и отдых

Раз в неделю семья выбирается в город на прогулку и отдых. Традиционно это кофейня, а позже какой-то из ресторанов либо бар. В среднем на это за раз уходит 150 злотых, или около 600 злотых в месяц.

Финансовые обязательства

У семьи оформлены две рассрочки — на компьютер и одну из гитар Никиты. На это суммарно уходит чуть менее 800 злотых в месяц.

Итого

▪ Жильё — 2600 злотых;

▪ Домашние животные — 300 злотых;

▪ Транспорт — 500 злотых;

▪ Питание, бытовая химия — 2000-2200 злотых;

▪ Красота и уход — 1200 злотых;

▪ Связь и подписки — 300 злотых;

▪ Профессиональная расходы — 700 злотых;

▪ Развлечения и отдых — 600 злотых;

▪ Выплата рассрочек — 800 злотых.