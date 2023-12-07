Собирались на штурм Авдеевки: в Донецке ВСУ ликвидировали 26 оккупантов 2 7.12.2023, 16:46

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Еще 31 ранен.

6 декабря ВСУ устроили мощную «бавовну» оккупантам в Донецке. Снаряды попали в резервуары с топливом в одном из районов города. Возник сильный пожар, который перекинулся на базу захватчиков.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что в результате пожара погибли 26 российских оккупантов. Еще 31 ранен.

«Возле нефтебазы какой-то дурак устроил временное расположение бойцов, которые буквально позавчера прибыли в Донецк. Просто рядом с нефтебазой. В результате снаряды прилетели и по ним, плюс огнем от загоревшегося топлива. Часть ребят просто сгорела», - рассказал один из очевидцев.

Еще один оккупант рассказал, что этих военных недавно перебросили в Донецк из Ростовской области. Их собирались отправить на штурм Авдеевки.

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