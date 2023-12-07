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В Германии определились, как выдавать белорусам паспорта иностранца

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  • 7.12.2023, 16:51
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В Германии определились, как выдавать белорусам паспорта иностранца

МВД страны дало ответ.

В Германии паспорта иностранца белорусам смогут выдавать местные органы, передает «Немецкая волна» ответ МВД Германии.

Журналисты обратились в это министерство с вопросом, что делать белорусам, у которых заканчиваются паспорта, а вернуться на родину для обмена документов они не могут.

МВД Германии после изучения ситуации пришло к выводу, что местные органы могут считать нецелесообразным требовать замены белорусского паспорта, если можно доказать факт политического преследования в Беларуси. Ведомство попросило соответствующие органы рассматривать возможность выдачи немецкого проездного документа белорусам.

Для получения такого документа гражданам Беларусь придется обратиться с заявлением в местные органы. В заявлении нужно подробно изложить причины, по которым опасно возвращаться в Беларусь, и, возможно, предоставить доказательства.

Проблема с паспортами у политических эмигрантов возникла после сентябрьского указа Лукашенко. Он запретил белорусским посольствам и консульствам выдавать новые паспорта взамен просроченных. Теперь для замены паспорта белорусам нужно возвращаться в Беларусь и обращаться в органы МВД. Для многих это грозит политическим преследованием.

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