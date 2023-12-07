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Песков опоганил российскую армию

  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 7.12.2023, 16:59
  • 1,098
Песков опоганил российскую армию
Дмитрий Песков
Фото: EPA

Следовало бы отметить и Путина.

Вчера старина Джо неудачно обращался к конгрессу за деньгами на поддержку Украины.

Сегодня с заботливым словом в поддержку американских налогоплательщиков выступил пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Они занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, и с тем, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны».

Это несбалансированное заявление.

Во-первых, как известно в Украине имеет место «спецоперация» и говорить следует «в топку украинской контр-спецоперации». Заявление Пескова, согласно сложившейся в нашей стране государственной практике, опоганило армию.

Во-вторых, почему ничего не сказано о российских налогоплательщиках, деньги которых отправляются в топку «спецоперации»? Следовало отметить это и указать, что швыряет эти деньги туда Путин.

Наконец, кем представляет своего шефа и его подчинённых Песков? Ангелами, что ли?

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