Песков опоганил российскую армию Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

7.12.2023, 16:59

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Следовало бы отметить и Путина.

Вчера старина Джо неудачно обращался к конгрессу за деньгами на поддержку Украины.

Сегодня с заботливым словом в поддержку американских налогоплательщиков выступил пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Они занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, и с тем, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны».

Это несбалансированное заявление.

Во-первых, как известно в Украине имеет место «спецоперация» и говорить следует «в топку украинской контр-спецоперации». Заявление Пескова, согласно сложившейся в нашей стране государственной практике, опоганило армию.

Во-вторых, почему ничего не сказано о российских налогоплательщиках, деньги которых отправляются в топку «спецоперации»? Следовало отметить это и указать, что швыряет эти деньги туда Путин.

Наконец, кем представляет своего шефа и его подчинённых Песков? Ангелами, что ли?

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