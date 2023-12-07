Как приготовить оригинальный новогодний салат с хрустящей картофельной соломкой

Как приготовить оригинальный новогодний салат с хрустящей картофельной соломкой2
- 7.12.2023, 17:14
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Ингредиенты очень простые.
Кроме традиционных «Оливье» и «Шубы», на Новый год можно приготовить такой салат. Изюминка такого блюда – это хрустящая картофельная соломка, которую очень легко сделать в домашних условиях. Она отлично сочетается с мясом и кукурузой.
Идея приготовления праздничного салата с жареным картофелем опубликована на странице фудблогера Марианны Рижмань (kitchen_ladyboss) в Instagram.
Ингредиенты:
• филе курицы – 250 г
• сырок плавленый – 2 шт
• огурец свежий – 1 шт
• яйцо – 2 шт
• кукуруза – половина банки
• картофель – 2 шт
Способ приготовления:
1. Филе курицы отварить и порезать маленькими кубиками.
2. Огурец также порезать на мелкие кубики.
3. Яйцо и сырки натереть на большой терке.
4. Картофель обжарить во фритюре до золотистого цвета.
5. Переложить на сито и немного подсолить.
6. Дать в холодильник настояться 2 часа.