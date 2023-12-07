Как приготовить оригинальный новогодний салат с хрустящей картофельной соломкой 2 7.12.2023, 17:14

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Ингредиенты очень простые.

Кроме традиционных «Оливье» и «Шубы», на Новый год можно приготовить такой салат. Изюминка такого блюда – это хрустящая картофельная соломка, которую очень легко сделать в домашних условиях. Она отлично сочетается с мясом и кукурузой.

Идея приготовления праздничного салата с жареным картофелем опубликована на странице фудблогера Марианны Рижмань (kitchen_ladyboss) в Instagram.

Ингредиенты:

• филе курицы – 250 г

• сырок плавленый – 2 шт

• огурец свежий – 1 шт

• яйцо – 2 шт

• кукуруза – половина банки

• картофель – 2 шт

Способ приготовления:

1. Филе курицы отварить и порезать маленькими кубиками.

2. Огурец также порезать на мелкие кубики.

3. Яйцо и сырки натереть на большой терке.

4. Картофель обжарить во фритюре до золотистого цвета.

5. Переложить на сито и немного подсолить.

6. Дать в холодильник настояться 2 часа.

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