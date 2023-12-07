Кремль мстит Гиркину 2 7.12.2023, 17:22

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Игорь Стрелков-Гиркин

Появилось фото из «клетки» в суде.

В России суд продлил арест бывшего главаря «ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина на 6 месяцев, до лета 2024 года. По версии следствия, Гиркин публично призывал россиян к экстремистским действиям, пишет dialog.ua. Он неоднократно жаловался на плохое состояние здоровья и просил отпустить его под домашний арест, однако власти РФ отказали. В Сети показали фотографии, как сейчас он выглядит.

Гиркин был арестован в июле 2023 года по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По данным следствия, он в своих постах в социальных сетях призывал к насильственному свержению власти в России.

Защита Стрелкова-Гиркина настаивала на его освобождении под залог, но суд ходатайство отклонил.

Арест Стрелкова-Гиркина вызвал неоднозначную реакцию в России. Некоторые эксперты считают, что это попытка властей помешать ему баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Гиркин неоднократно заявлял о своих планах баллотироваться на выборах, но пока не подал документы в ЦИК.

Часть экспертов считает, что власти просто хотят показательно наказать его за острые высказывания против Путина.

Продление ареста Стрелкова-Гиркина на 6 месяцев делает его участие в президентских выборах 2024 года невозможным.

Сам Гиркин считает, что Кремль боится его.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский отмечает, что теперь Гиркин поймет, чем на самом деле является ру***й мир, за который он так долго воевал.

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