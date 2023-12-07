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Оккупанты объявили «эвакуацию» из Новой Каховки

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  • 7.12.2023, 17:36
  • 3,170
Оккупанты объявили «эвакуацию» из Новой Каховки

Выезд назначили на 13 декабря.

Российские захватчики объявили «эвакуацию» жителей временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань в Facebook в четверг, 7 декабря.

«Тех, кто хочет, чтобы их вывезли на «безопасную территорию», должны зарегистрироваться и 13 декабря собраться возле больницы. Куда и на каких условиях повезут - неизвестно», - написал он.

По словам депутата, «после прошлых эвакуаций люди оказывались в самых депрессивных районах России в шоке».

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