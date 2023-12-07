Оккупанты объявили «эвакуацию» из Новой Каховки

Оккупанты объявили «эвакуацию» из Новой Каховки2
- 7.12.2023, 17:36
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Выезд назначили на 13 декабря.
Российские захватчики объявили «эвакуацию» жителей временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань в Facebook в четверг, 7 декабря.
«Тех, кто хочет, чтобы их вывезли на «безопасную территорию», должны зарегистрироваться и 13 декабря собраться возле больницы. Куда и на каких условиях повезут - неизвестно», - написал он.
По словам депутата, «после прошлых эвакуаций люди оказывались в самых депрессивных районах России в шоке».