В Дубровно арестовали тракториста 3 7.12.2023, 21:05

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Сергей Колбасов

Срок дали необычный.

Суд в Дубровно арестовал тракториста из-за подписки на местный паблик.

Силовики нашли у тракториста Сергея Колбасова в «Одноклассниках» подписку на группу «Все о Дубровно», которая два месяца назад была признана «экстремистской», пишет «Витебск, я гуляю!».

Отец четырех детей Сергей Колбасов живет с семьей в агрогородке Россасно Дубровенского района, работает в ОАО «Боброва-Агро» трактористом.

Судья Игорь Татаев дал мужчине минимальный срок — арестовал его на одни сутки.

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