Глава МИД Британии поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины 7.12.2023, 21:09

Дэвид Кэмерон

В счет репараций.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон поддерживает идею использовать российские активы для восстановления Украины. Это будет аванс в вопросе репараций.

Заявление министра приводит Sky News.

Глава британского МИД сейчас находится в Соединенных Штатах Америки, где у него запланирована встреча с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

«Вместо того чтобы просто замораживать эти деньги (российские активы - ред.), давайте возьмем их, потратим на восстановление Украины, и это, если хотите, будет авансом в счет репараций, которые Россия однажды должна будет выплатить за незаконное вторжение, которое она начала», - подчеркнул Кэмерон перед встречей.

По словам министра, он рассмотрел все аргументы в вопросе конфискации активов и не увидел ничего, «что бы могло его убедить в том, что это плохая идея».

Он также призвал США утвердить новое финансирование помощи Украине после того, как республиканцы отказались поддерживать соответствующий законопроект в Сенате.

«Если США проголосуют за пакет помощи Украине, это придаст огромный импульс европейским странам», - отметил Кэмерон.

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