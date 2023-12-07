Глава МИД Британии поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины
- 7.12.2023, 21:09
В счет репараций.
Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон поддерживает идею использовать российские активы для восстановления Украины. Это будет аванс в вопросе репараций.
Заявление министра приводит Sky News.
Глава британского МИД сейчас находится в Соединенных Штатах Америки, где у него запланирована встреча с государственным секретарем Энтони Блинкеном.
«Вместо того чтобы просто замораживать эти деньги (российские активы - ред.), давайте возьмем их, потратим на восстановление Украины, и это, если хотите, будет авансом в счет репараций, которые Россия однажды должна будет выплатить за незаконное вторжение, которое она начала», - подчеркнул Кэмерон перед встречей.
По словам министра, он рассмотрел все аргументы в вопросе конфискации активов и не увидел ничего, «что бы могло его убедить в том, что это плохая идея».
Он также призвал США утвердить новое финансирование помощи Украине после того, как республиканцы отказались поддерживать соответствующий законопроект в Сенате.
«Если США проголосуют за пакет помощи Украине, это придаст огромный импульс европейским странам», - отметил Кэмерон.