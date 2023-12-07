закрыть
7 декабря 2023, четверг, 21:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Дроздах сняли красивое природное явление

2
  • 7.12.2023, 21:17
В Дроздах сняли красивое природное явление

Фотофакт.

Блогер Кокобай поделился в инстаграме видео, снятым на водохранилище Дрозды.

Снятое явление называется шорошем, и оно напоминает, как пишет блогер, «розы из сала».

Шорош — это, как формулирует Кокобай, «рыхлые скопления твердой фазы агрегатного состояния вещества, в нормальных условиях имеющего жидкое состояние. В зависимости от количества льда шорош сохраняет способность течь как жидкость или теряет эту способность из-за возникновения заторов!

Словарное объяснение этого феномена:

«Мелкий хрупкий лед в виде кошевидной массы, идущий перед ледоставом или во время весеннего ледохода».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко
«КС» Тихановской призывает Запад к переговорам с режимом Лукашенко Андрей Шарендо