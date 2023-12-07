В Дроздах сняли красивое природное явление

В Дроздах сняли красивое природное явление2
- 7.12.2023, 21:17
Фотофакт.
Блогер Кокобай поделился в инстаграме видео, снятым на водохранилище Дрозды.
Снятое явление называется шорошем, и оно напоминает, как пишет блогер, «розы из сала».
Шорош — это, как формулирует Кокобай, «рыхлые скопления твердой фазы агрегатного состояния вещества, в нормальных условиях имеющего жидкое состояние. В зависимости от количества льда шорош сохраняет способность течь как жидкость или теряет эту способность из-за возникновения заторов!
Словарное объяснение этого феномена:
«Мелкий хрупкий лед в виде кошевидной массы, идущий перед ледоставом или во время весеннего ледохода».