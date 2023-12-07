У политзаключенного с онкологией Павла Кучинского прогрессирует болезнь 2 7.12.2023, 21:39

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Павел Кучинский

Врачи диагностировали у Павла лимфому Ходжкина четвертой стадии.

У политзаключенного с онкологией Павла Кучинского прогрессирует болезнь. Он проходит курсы химиотерапии в тюремной больнице, но они не помогают, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Политзаключенного должны были отправить в исправительную колонию строгого режима, но из-за онкозаболевания его поместили в республиканскую больницу в Колядичах. Его удерживают там для проведения диагностики онкологических больных (ПЭТ/КТ). В этой больнице больные находятся не в палатах, а в обычных камерах, перестроенных под медицинские нужды.

По информации правозащитников, после обследований курс лечения меняют, но лучше политзаключенному не становится. Также у него была консультация с врачами по поводу пересадки костного мозга, но, как отмечается, из-за заключения и условия содержания сделать это невозможно.

Известно, что Павел пытался через колонию отправить прошение о помиловании на имя Лукашенко. Для этого политзаключенного на несколько дней даже перевели в колонию, но в итоге, когда его уже перевозили в больницу, парню вернули бумагу с прошением.

28-летний молодечненец Павел Кучинский – инвалид первой группы, у него четвертая стадия рака. Диагноз политзаключенному поставили в марте 2021 года, однако признаки заболевания появились еще осенью 2020 года. Врачи диагностировали у Павла лимфому Ходжкина четвертой стадии. В июне 2022 года суд Вилейского района приговорил его к 5 годам усиленного режима по обвинению в оскорблении Лукашенко, представителей власти, судьи, насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. 2 сентября того же года в Минском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба. Суд сократил срок на три месяца – с 5 лет усиленного режима до 4,9 годам лишения свободы, но с 2500 рублей до 3840 рублей увеличил размер компенсации, которую должен выплатить Павел.

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