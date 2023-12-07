Баскетбольный «Минск» проиграл все 15 матчей в российской лиге 7.12.2023, 22:01

Главное — участие?

Баскетбольный «Минск» продолжает коллекционировать поражения в Единой лиге ВТБ. Сегодня, 7 декабря, белорусская команда проиграла в родных стенах «Астане» — 84:89.

Наверное, еще ни разу в нынешнем сезоне «Минск» не уступал так обидно. Основное время матча закончилось вничью (79:79), но в овертайме «Астана» оказалась сильнее — 10:5.

Для белорусских баскетболистов это уже 15-е поражение со старта нынешнего чемпионата. Побед у команды, которую возглавляет тренер Ростислав Вергун, нет. Естественно, «Минск» занимает последнее место в лиге.

Напомним, недавно руководство клуба раскритиковал председатель БФБ Максим Рыженков.

«Если вы берете на себя обязательства тянуть какие-то направления баскетбольные, то вы должны их тянуть. К сожалению, у нынешнего руководства это не получается. Они плохо работают с маркетинговыми службами, плохо работают со спонсорами, партнерами экономическими», — заявил глава нашей федерации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».