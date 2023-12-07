Британия ввела санкции против компании с более 60 танкерами, которые использует РФ 7.12.2023, 22:14

Их использовала Россия для перевозки нефти.

Британия ввела санкции против компании из ОАЭ, которая владеет 62 танкерами. Их использовала Россия для перевозки нефти.

Об этом сообщает .

Фирма под названием Oil Tankers SCF Mgmt FZCO была среди десятков юридических и физических лиц, добавленных в британский санкционный список в среду, что правительство назвало попыткой сократить финансирование военной машины российского диктатора Владимира Путина.

По данным международной морской базы данных Equasis, компания располагает флотом из 62 судов, предназначенных для перевозки нефти и топлива.

Согласно отдельной отраслевой базе данных, подавляющее большинство из них находится в бенефициарной собственности государственной танкерной компании ПАО «Совкомфлот». Великобритания впервые ввела санкции в отношении российского предприятия «Совкомфлота» в прошлом году. Многие из ее судов теперь управляются из ОАЭ.

Отмечается, что этот шаг является самым масштабным за всю историю Великобритании, направленным на суда, помогающие перевозить российскую нефть и работающие за пределами западных юрисдикций, с момента введения санкций на экспорт страны.

В последние недели Великобритания и США продемонстрировали признаки ужесточения принудительных мер, направленных против российского нефтяного сектора.

До сих пор Кремлю в значительной степени удавалось обойти эту политику, пробивая дыру в западных санкциях на сумму 11 миллиардов долларов. Однако в последние недели против российских компаний постоянно поступал поток санкций, что ознаменовало новый этап в обеспечении соблюдения правил.

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