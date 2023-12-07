Парикмахер в Островце обожгла клиентке ухо: дело дошло до суда 1 7.12.2023, 22:43

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Чем все закончилось.

Парикмахер сделал вам неудачную стрижку или испортил волосы краской, а договориться о решении вопроса не получается? Вам прямая дорога в суд. Именно так решила жительница Островецкого района, чей иск местный суд рассматривал в ноябре. Женщина требовала от мастера, которая плохо обошлась с ее волосами, возместить ущерб. Чем закончилось дело, «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Островечанка Лариса (имена вымышлены) пришла в салон к мастеру Полине на окрашивание волос «эйртач» (air touch) — это техника покраски отдельных прядей волос в цвет, близкий к основному, с использованием фена. Женщина ожидала модного щадящего окрашивания с естественным переходом оттенков.

Но все с самого начала пошло не так. Процедура длилась целых пять часов. А в итоге цвет оказался совсем не тем, который хотела Лариса и который ей гарантировала парикмахер. На затылке и вовсе остался выбеленный кусок. Что еще хуже, волосы после окрашивания были сильно повреждены, ломались и выпадали в большом количестве.

Кроме того, то ли в тот же, то ли в другой день Лариса делала в этом салоне прическу, и та же самая парикмахерша неаккуратно обращалась с плойкой и обожгла ей ухо.

Из-за плохого вида и состояния волос женщина сильно переживала, волосы нужно было лечить. Она пошла в другой салон, видимо получше, заказала там экспертизу и получила экспертное заключение: ее волосы повреждены в результате некачественного окрашивания.

Лариса вернулась с этим заключением в первый салон и предложила им решить проблему миром. Но договориться не получилось. Тогда горожанка пошла в суд.

Женщина потребовала от парикмахера Полины вернуть стоимость окрашивания (120 рублей), стоимость прически (100 рублей), возместить стоимость экспертизы (250 рублей), компенсировать затраты на восстановление волос (500 рублей) и все расходы по делу. За моральный ущерб Лариса потребовала 1500 рублей. То есть 2470 рублей плюс стоимость юридических услуг.

На суде обе женщины наконец смогли договориться и заключили мировое соглашение. Они условились, что Полина вернет стоимость услуг, компенсирует экспертизу, за моральный вред заплатит только 300 рублей, но зато оплатит услуги юриста Ларисы (940 рублей) и половину госпошлины (92,5 рубля).

Суммарно вышло 1710 рублей. Лариса не только сильно уступила в требованиях, но и согласилась на выплату долга в рассрочку на шесть месяцев.

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