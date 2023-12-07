Рекордное количество немцев не довольны работой Шольца
- 7.12.2023, 22:50
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Опрос.
Рекордное количество немцев не удовлетворены работой канцлера Олафа Шольца, это худшая оценка канцлера за время существования данного опроса с 1997 года.
Как сообщает Tagesschau, такими оказались результаты опроса ARD-DeutschlandTrend.
Исследование общественного мнения сделали в связи со второй годовщиной работы правительства «светофорной коалиции» – социал-демократов, «Зеленых» и «Свободных демократов».
Лишь 17% респондентов довольны работой правительства, тогда как скорее не удовлетворены или совсем не удовлетворены – 82%. Такой уровень недовольства правительством последний раз фиксировали более 13 лет назад.
Работой Шольца как федерального канцлера довольны лишь 20% респондентов. Это самые низкие показатели для канцлера за время существования данного опроса с 1997 года.
23% опрошенных считают, что Олаф Шольц – хороший кризисный менеджер для страны, тогда как другого мнения 71%.
Оценка Шольца по всем вопросам существенно просела по сравнению с результатами после его речи в апреле 2022 года.
Критически оценивают не только лично канцлера, но и большинство министров. Преимущественно положительно отзываются только о министре обороны Борисе Писториусе (52%). Министра иностранных дел Анналену Бербок положительно оценили 38%, ее коллегу от «Зеленых», министра экономики Роберта Габека – 30%, остальные министры имеют еще более низкие показатели.
В то же время положительное восприятие лидера «Христианско-демократического союза» Фридриха Мерца продолжает расти: его положительно оценили 32%, на три процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе.
В связи с бюджетным кризисом 47% опрошенных считают, что правительству следует отреагировать сокращением расходов и инвестиций, 35% поддержали бы приостановление «долгового тормоза» провозглашением новой чрезвычайной ситуации. Лишь 8% поддержали бы увеличение налогов и сборов.