Самый большой в мире айсберг отплыл от Антарктиды за которую цеплялся последние 30 лет 7.12.2023, 23:03

Его засняли на видео.

Самый большой в мире айсберг был заснят на камеру. Кадры показывают, как он уплывает в океан у Антарктиды после того, как почти 30 лет цеплялся за дно, пишет DailyMail.

Айсберг А23а начал движение еще в конце ноября. Но недавно Британская антарктическая служба (BAS) опубликовала видео, где заметно, как «мегаберг» простирается вдаль за пределы исследовательского судна. Помимо видеосъемки, исследователи также взяли образцы ледяного гиганта.

Площадь айсберга — около 3900 квадратных километров. Это примерно 11 площадей Минска или два Щучинских района. Весит он почти триллион тонн.

The #RRSSirDavidAttenborough has visited the largest iceberg in the world, #A23a 🚢🧊



It's 3,900km2 - so a bit bigger than Cornwall.



The epic team on board, including Theresa Gossman, Matthew Gascoyne & Christopher Grey, got us this footage. pic.twitter.com/d1fOprVWZL — British Antarctic Survey 🐧 (@BAS_News) December 4, 2023

«Невероятно повезло, что маршрут айсберга из моря Уэдделла проходил прямо по нашему запланированному пути, и что на борту у нас была подходящая команда, чтобы воспользоваться этой возможностью», — сказал доктор Эндрю Мейерс из BAS.

Хотя A23a первоначально отделился от шельфового ледника Филчнера еще в 1986 году, он цеплялся за дно до 24 ноября 2023 года. Позже вырвался на свободу и начал двигаться из сектора моря Уэдделла в океан.

По данным BAS, теперь айсберг, скорее всего, будет унесен Антарктическим циркумполярным течением в «аллею айсбергов».

«Мы знаем, что эти гигантские айсберги могут обеспечивать питательными веществами воды, через которые они проходят, создавая процветающие экосистемы в менее продуктивных районах», — рассказала биогеохимик Лаура Тейлор.

Рекорд самого большого айсберга меняется от года к году — новые глыбы откалываются от Антарктиды и впоследствии разбиваются на более мелкие фрагменты.

Бывшим рекордсменом был A76, который отделился от шельфового ледника в море Уэдделла в мае 2021 года, но с тех пор распался на три части.

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