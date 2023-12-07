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Самый большой в мире айсберг отплыл от Антарктиды за которую цеплялся последние 30 лет

  • 7.12.2023, 23:03
Самый большой в мире айсберг отплыл от Антарктиды за которую цеплялся последние 30 лет

Его засняли на видео.

Самый большой в мире айсберг был заснят на камеру. Кадры показывают, как он уплывает в океан у Антарктиды после того, как почти 30 лет цеплялся за дно, пишет DailyMail.

Айсберг А23а начал движение еще в конце ноября. Но недавно Британская антарктическая служба (BAS) опубликовала видео, где заметно, как «мегаберг» простирается вдаль за пределы исследовательского судна. Помимо видеосъемки, исследователи также взяли образцы ледяного гиганта.

Площадь айсберга — около 3900 квадратных километров. Это примерно 11 площадей Минска или два Щучинских района. Весит он почти триллион тонн.

«Невероятно повезло, что маршрут айсберга из моря Уэдделла проходил прямо по нашему запланированному пути, и что на борту у нас была подходящая команда, чтобы воспользоваться этой возможностью», — сказал доктор Эндрю Мейерс из BAS.

Хотя A23a первоначально отделился от шельфового ледника Филчнера еще в 1986 году, он цеплялся за дно до 24 ноября 2023 года. Позже вырвался на свободу и начал двигаться из сектора моря Уэдделла в океан.

По данным BAS, теперь айсберг, скорее всего, будет унесен Антарктическим циркумполярным течением в «аллею айсбергов».

«Мы знаем, что эти гигантские айсберги могут обеспечивать питательными веществами воды, через которые они проходят, создавая процветающие экосистемы в менее продуктивных районах», — рассказала биогеохимик Лаура Тейлор.

Рекорд самого большого айсберга меняется от года к году — новые глыбы откалываются от Антарктиды и впоследствии разбиваются на более мелкие фрагменты.

Бывшим рекордсменом был A76, который отделился от шельфового ледника в море Уэдделла в мае 2021 года, но с тех пор распался на три части.

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