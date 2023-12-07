Саммит ЕС-Китай уперся в Россию и Украину 1 7.12.2023, 23:14

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Что сказали европейские лидеры председателю Си Цзиньпину про войну и санкции.

Евросоюз вслед за США сделал шаг к нормализации отношений с Китаем на личной встрече с председателем Си Цзиньпином, однако по итогам первого за четыре года саммита Китай-ЕС все остались при своих. Призывы европейцев отвернуться от напавшей на Украину России Си оставил без ответа, пишет ВВС.

В Пекин в четверг приехали глава Европейского совета Шарль Мишель, который выступал от имени лидеров всех 27 государств ЕС, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — глава исполнительной власти ЕС, реализующей волю 27 стран союза с населением 450 млн человек и третьей после США и Китая экономикой на планете.

Они привезли два главных месседжа: ЕС страдает от перекосов в экономических отношениях с Китаем и будет защищаться, не обижайтесь. И второй — война России против Украины угрожает существованию Европы, поэтому никакой дружбы с Китаем не будет, если он поможет Владимиру Путину убивать украинцев и обходить европейские санкции.

«Мы с самого начала войны говорили, что наши отношения с Китаем будут определяться тем, какую позицию Китай займет по отношению к российской агрессии против Украины», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита.

«Нам было важно очень четко донести, что мы считаем российскую агрессию угрозой нашему существованию и мы очень внимательно следим за тем, какую позицию занимает Китай».

Шарль Мишель высказался в том же духе:

«Нам бы хотелось, чтобы Китай действовал более напористо, четко обозначил поддержку устава ООН и осудил войну России против Украины».

На вопрос, что им сказал на это Си, европейские руководители отвечать отказались, предложив поинтересоваться у китайского. Си пресс-конференций не дает, а в официальных сообщениях об итогах встречи нет ни слова о России и Украине от имени Си и других участников саммита.

По завершении встречи на открытый вопрос о готовности Китая осадить Путина фактически ответил чиновник китайского МИДа, отправленный общаться с журналистами.

«Иногда европейские политики говорят нам, что мы должны говорить с Россией, говорить с президентом Путиным об отводе войск, — сказал глава европейского департамента МИДа Ван Лутун, которого цитируют «РИА Новости» и AFP. — Но (Россия) ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения, исходя из национальных интересов и безопасности».

«Так дальше продолжаться не может»

Си говорил не об агрессии России в Европе, а о многополярном мире и свободной торговле. Заградительные пошлины, запрет на поставку западных технологий и отказ от покупки китайских сокращают возможности Китая догонять США и Европу в развитии, наращивать военную мощь и влияние в мире.

Европа — самый богатый рынок сбыта китайских товаров, и торговать с ней Китаю очень выгодно. Объем этой торговли составляет 2,3 млрд евро в день, сказала в четверг глава Еврокомиссии. Для сравнения: торговля Китая с Россией за пять лет выросла вдвое, но по-прежнему в 4 раза меньше, чем с ЕС — около 600 млн евро в день.

Европа уверена, что выгода от ее нарастающих торговых связей с Китаем распределяется однобоко.

Еще 10 лет назад ЕС покупал в Китае товаров и услуг на 40 млрд евро больше, чем продавал в Китай. Сейчас ежегодный дефицит достиг 400 млрд евро, причем только за последние два года он удвоился, сказала фон дер Ляйен.

«Так дальше продолжаться не может, мы серьезно обеспокоены. Для лидеров государств ЕС политически невозможно смириться с тем, что наша промышленная база подорвана недобросовестной конкуренцией», — сказала она.

ЕС, как и США, упрекают Китай в том, то он масштабно субсидирует производство внутри страны ради вытеснения конкурентов на мировых рынках, ворует технологии и ограничивает доступ западных компаний и банков на свои рынки. США из-за этого который год ведут торговую войну с Китаем. А все, что Китай не смог в итоге продать в США, он перенаправляет в Европу, усиливая перекосы в торговле, пожаловалась фон дер Ляйен.

Китай не Россия, нужно дружить

Конфликт с Западом обостряется претензиями Китая на Тайвань и усилением тоталитарных тенденций при Си, который за 10 с лишним лет консолидировал власть в своих руках и начал самоутверждаться на мировой арене, демонстрируя не только экономическую, но и военную мощь.

Отношения вконец испортились после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое Китай осуждать не стал. Запад расстался с Россией, и она попала в зависимость от китайских товаров, технологий и рынка сбыта нефти и газа.

Призрак холодной войны породил опасения относительно нового раздела мира на два блока и отдаления Запада от Китая. Но в последние месяцы и те, и другие попытались навести мосты.

В Китай приезжали по очереди главы Германии, Испании, Франции. Урсула фон дер Ляйен уже второй раз в Пекине. А в ноябре Си, наконец, встретился с президентом США Джо Байденом, и они даже о чем-то смогли договориться.

На фоне общего потепления в отношениях на смену термину «отделение» («decoupling») пришло «снижение рисков» («de-risking»).

Отделяться от Китая, как от России, ЕС не намерен, повторила сегодня фон дер Ляйен.

«Мы отделились от России, но по очень веской причине. Мы не хотим отделяться от Китая. Мы говорим о снижении рисков, — сказала она. — Война и российский энергетический шантаж продемонстрировали нам необходимость диверсифицировать риски».

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