В 15 минутах от метро продается дом по цене трешки 7.12.2023, 23:43

Двухэтажный, с камином.

Какие есть альтернативы столичной трешке в пригороде? Можно рассмотреть вариант двухэтажного коттеджа: вместо трех комнат с балконом можно получить просторную гостиную с камином и террасой, кухню с кладовкой, три спальни и два санузла. Плюс собственную парковку у крыльца. Как раз такой дом с отделкой и мебелью продается в 20 километрах от столицы, пишет Realt.by.

Находится этот дом в деревне Моторово (могилевское направление). Инфраструктура не самая богатая — два магазина, почта, ФАП. Школа и садик — в соседней деревне, детей отвозит и привозит школьный автобус.

До Минска добраться не проблема — остановка общественного транспорта в 5 минутах от дома, маршрутки до станции метро «Могилевская» ходят каждые 15 минут. В пути — 20 минут.

Коттедж построен в 2015 году по каркасной технологии. Фундамент под ним ленточный (1,5 метра под землей). Стены утеплены, дом хорошо держит температуру: летом прохладно, в холодное время года — тепло.

Со стороны двора к дому пристроена большая Г-образная терраса из лиственницы на бетонном столбчатом фундаменте.

Общая площадь коттеджа — 151,7 м2. На первом этаже находится гостиная со стильным камином на дровах. Здесь установлены современные окна в пол с выходом на террасу.

Кухонную зону от столовой отделяет барная стойка. Кухня оборудована всем необходимым: имеются духовой шкаф, индукционная плита, вытяжка, холодильник. Сразу за ней прячется удобная кладовка.

На первом этаже так же находим совмещенный санузел с душевой кабиной, прихожую и лестницу на второй этаж.

Под крышей расположены еще три изолированные комнаты, отдельная вместительная гардеробная и второй санузел с большой ванной.

Чистовая отделка полностью готова, в хорошем состоянии, дом продается с мебелью и бытовой техникой.

Отопление электрическое, но это не должно вас пугать — электроэнергия поставляется по самому дешевому тарифу. Владельцы уверяют, что даже в самые холодные месяцы коммунальные платежи остаются низкими. Помещения дома проветриваются с помощью системы приточной вентиляции. Водопровод центральный, канализация местная.

Размер участка — 10 соток. Он ухожен, огорожен, с садом. На въезде на внутреннюю парковку из тротуарной плитки стоят ворота с электроприводом. На территории имеется сарай для хозяйственных нужд.

Стоимость этого загородного варианта — 137 000 долларов.

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