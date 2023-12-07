В 15 минутах от метро продается дом по цене трешки
- 7.12.2023, 23:43
Двухэтажный, с камином.
Какие есть альтернативы столичной трешке в пригороде? Можно рассмотреть вариант двухэтажного коттеджа: вместо трех комнат с балконом можно получить просторную гостиную с камином и террасой, кухню с кладовкой, три спальни и два санузла. Плюс собственную парковку у крыльца. Как раз такой дом с отделкой и мебелью продается в 20 километрах от столицы, пишет Realt.by.
Находится этот дом в деревне Моторово (могилевское направление). Инфраструктура не самая богатая — два магазина, почта, ФАП. Школа и садик — в соседней деревне, детей отвозит и привозит школьный автобус.
До Минска добраться не проблема — остановка общественного транспорта в 5 минутах от дома, маршрутки до станции метро «Могилевская» ходят каждые 15 минут. В пути — 20 минут.
Коттедж построен в 2015 году по каркасной технологии. Фундамент под ним ленточный (1,5 метра под землей). Стены утеплены, дом хорошо держит температуру: летом прохладно, в холодное время года — тепло.
Со стороны двора к дому пристроена большая Г-образная терраса из лиственницы на бетонном столбчатом фундаменте.
Общая площадь коттеджа — 151,7 м2. На первом этаже находится гостиная со стильным камином на дровах. Здесь установлены современные окна в пол с выходом на террасу.
Кухонную зону от столовой отделяет барная стойка. Кухня оборудована всем необходимым: имеются духовой шкаф, индукционная плита, вытяжка, холодильник. Сразу за ней прячется удобная кладовка.
На первом этаже так же находим совмещенный санузел с душевой кабиной, прихожую и лестницу на второй этаж.
Под крышей расположены еще три изолированные комнаты, отдельная вместительная гардеробная и второй санузел с большой ванной.
Чистовая отделка полностью готова, в хорошем состоянии, дом продается с мебелью и бытовой техникой.
Отопление электрическое, но это не должно вас пугать — электроэнергия поставляется по самому дешевому тарифу. Владельцы уверяют, что даже в самые холодные месяцы коммунальные платежи остаются низкими. Помещения дома проветриваются с помощью системы приточной вентиляции. Водопровод центральный, канализация местная.
Размер участка — 10 соток. Он ухожен, огорожен, с садом. На въезде на внутреннюю парковку из тротуарной плитки стоят ворота с электроприводом. На территории имеется сарай для хозяйственных нужд.
Стоимость этого загородного варианта — 137 000 долларов.