ВСУ сдерживают наступление оккупантов на Лиманском и Марьинском направлениях 7.12.2023, 23:54

За сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений.

За сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений. Армия страны-агрессора России нанесла три ракетных, 39 авиационных ударов и 27 обстрелов из РСЗО, а также пыталась вытеснить украинских военных с занимаемых рубежей в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в четверг, 7 декабря.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной:

на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак врага в районе Синьковки Харьковской области;

на Лиманском направлении Силы обороны отбили все атаки врага, в том числе в районе населенного пункта Терны;

на Бахмутском направлении украинские войска отбили 19 атак в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области;

на Авдеевском — украинские защитники отбили 15 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где российские войска при поддержке авиации безуспешно пытались прорвать украинскую оборону;

на Марьинском — Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, российские войска совершили пять атак;

на Запорожском направлении отражено шесть атак противника в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.

В Генштабе ВСУ подчеркивают, что Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Ранее 7 декабря Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска незначительно продвинулись в промзоне возле Авдеевки.

Генштаб ВСУ сообщал, что за последние сутки Силы обороны ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 336 тысяч военных.

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