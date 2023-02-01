МОК: Вопрос допуска спортсменов из Беларуси и РФ на соревнования под национальными флагами не подлежит обсуждению 1.02.2023, 3:49

Санкции остаются в силе.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что вопрос с допуском спортсменов из Беларуси и России на международные соревнованиях не подлежит обсуждению. Об этом говорится в Twitter комитета.

«Санкции против российского и белорусского государств и их правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Напомним, санкции предусматривают, что флаг, гимн, цвета или любые другие опознавательные знаки России и Беларуси не должны демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии, в том числе на объекте его проведения.

МОК также принял решение рассмотреть допуск россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, но с рядом оговорок — например, спортсмены не должны выражать активную поддержку войны России против Украины.

В Национальном Олимпийском комитете Беларуси в ответ выступили с предложением отменить все ограничения в отношении белорусских спортсменов «и в целом Республики Беларусь», в Олимпийском комитете России заявили, что россияне должны участвовать в Олимпиаде на тех же условиях, что и спортсмены других стран.

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