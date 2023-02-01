США обвинили РФ в нарушении договора о контроле над ядерными вооружениями 1.02.2023, 5:13

Россия не выполняет своих обязательств по договору New START.

Россия нарушает соглашение с США о контроле над ядерными вооружениями, поскольку не дает разрешения на инспекцию своих ядерных установок. Об этом заявил 31 января спикер Госдепартамента США, передает CNN.

«Россия не выполняет своих обязательств по договору New START по стратегическим наступательным вооружениям в вопросе содействия инспекционной деятельности на своей территории», – заявил представитель Госдепа.

Подчеркивается, что отказ России способствовать инспекционной деятельности мешает США реализовывать важные права по договору и ставит под угрозу жизнеспособность американо-российского контроля над ядерными вооружениями.

В Госдепартаменте утверждают, что Россия не выполнила и обязательства по созыву заседания Двусторонней консультативной комиссии в соответствии с установленным договором сроком.

В Госдепе заявили, что Россия может вернуться к нормам договора, если даст разрешение на инспекционную деятельность на своей территории, как это делалось на протяжении многих лет согласно договору New START, а также назначит заседание комиссии.

Согласно договору New START, единственному действующему соглашению по регулированию двух крупнейших в мире ядерных арсеналов, Вашингтон и Москва могут проводить инспекции вооружений друг друга, но из-за пандемии такие инспекции были прекращены с 2020 года.

Заседание Двусторонней консультативной комиссии по договору должно было состояться в Египте в конце ноября 2022 года, но было внезапно отменено. США обвинили в этом Россию, а представитель внешнеполитического ведомства в Вашингтоне заявил, что Москва приняла решение в одностороннем порядке.

Договор ограничивает количество развернутого межконтинентального ядерного оружия, которое могут иметь США и Россия. Последний раз его продолжали в начале 2021 года на пять лет, а это значит, что двум сторонам вскоре нужно будет начать переговоры по другому соглашению о контроле над вооружениями.

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