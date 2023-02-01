Предсказание сбывается Борислав Береза

1.02.2023, 9:24

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С российской авиацией происходят нехорошие вещи.

Сначала новость: «Крупнейший авиаперевозчик России — группа «Аэрофлот» — спишет 188 из 349 иностранных самолетов до 2030 года из-за невозможности их обслуживать в условиях санкций. Отсутствуют запчасти и самолеты невозможно починить. Для замены Boeing и Airbus компания рассчитывает получить 339 лайнеров российского производства».

Сначала Россия напала на Украину, затем получила санкции за это и требования вернуть самолеты западным собственникам. Кремль решил не возвращать самолеты и украл их. Но обслуживать их не смог из-за санкций, которые заблокировали поставки запчастей и проведение техобслуживания. Теперь они списывают самолеты и ждут на замену 339 российских бортов. Долго ждать будут. Практически вечно. Сейчас объясню почему.

В начале 2022 года глава российского минпромторга Денис Мантуров, сказал, что Россия построит 19 самолетов SSJ 100 до конца года. И чуть-чуть ошибся. На 19 самолетов. Дело в том, что Сухой СуперДжет состоит в основном из западных деталей. А их нет. И не будет.

Но какие-то же детали были завезены заранее. Поэтому россияне откорректировали свои прогнозы. «Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию ГК «Ростех») выпустит в 2022 году десять самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)», — сообщил 3 июня вице-премьер Юрий Борисов в Иркутске на совещании по развитию авиапрома. Сообщить то он сообщил, но оказалось, что деталей не хватает, а те, что есть пошли на ремонт имеющихся самолетов. В итоге от планов остались лишь крохи.

К тому же России пришлось отказаться и от серийного производство самолета МС-21. А ведь в 2023 году должны были сойти с конвейера первые десятки этих самолетов. Причина та же. Американские двигатели для этих самолетов остались в прошлом и во влажных мечтах россиян.

Теперь Кремль надеется на самолеты Ту-214, которые будут производиться в Казани. В год их выпуск планируется довести до 20 единиц. Тут главное слово «планируется». Потому что реальность такова, что даже выпустить 10 самолетов Ту-214 будет подвигом для Кремля. Нет импортных запчастей, а российских аналогов нет из-за отсутствия технологий. Прям беда какая-то.

Есть и другие факты, которые говорят о несбыточности кремлевских надежд на получение 339 самолетов. В лучшем случае их можно сделать за лет 30. Но не факт. Конечно же авиапарк можно поддерживать некоторое время в более-менее сносном состоянии за счет разборки других бортов и использования деталей для ремонта, что и делается в России. Но этот технологический каннибализм ограничен количеством бортов, которые можно разбирать. Самолеты для разборки имеют свойство заканчиваться. В общем, предсказание того, что в России исчезнет авиасообщение, начинает реализовываться. И это уже не предположение, а реальность. А началось все с полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Борислав Береза, «Фейсбук»

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