Путин поручил создать «специальные центры» для российских и белорусских военных 1.02.2023, 9:31

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Официальный проект соглашения держат в секрете?

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и МИД РФ принять предложение правительства о создании учебных центров для белорусских и российских военных. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правовой информации России.

Россия и Беларусь должны подписать соглашение о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих. Глава Кремля Владимир Путин поручил МИД и Минобороны принять такое предложение.

«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Республики Беларусь», – говорится в документе.

Официально проект соглашения не обнародовали. Военные ведомства Беларуси и России с 2021 года заговорили о создании совместных учебно-боевых центров. Позже стороны сообщили о создании таких центров в Гродненской и Нижегородской областях и в Калининградском районе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Беларуси создаются два учебно-боевых центра подготовки специалистов военно-воздушных сил и ПВО. Со стороны Беларуси проект соглашения уже одобрен Лукашенко.

В 2021 году Сергей Шойгу рассказал, что в Беларуси будет два центра. Где располагается второй центр не сообщается.

31 октября Александр Лукашенко подписал указ № 387, согласно которому в Беларуси появятся и будут функционировать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил России и Беларуси. Пока это проект, но на основании него и будут происходить переговоры между представителями Минобороны двух стран. В России правительство также одобрило это соглашение. Примечательно, что в документе так обозначили задачу создания центра: унификация боевой подготовки вооруженных сил Беларуси и России.

Несмотря на то, что стороны пока не подписали необходимых документов и не достигли соглашений, еще в 2021 году подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации прибыли в Гродно для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси и России.

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