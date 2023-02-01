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Экс-глава НАТО: Окно возможностей для войск РФ на поле боя закрывается

  • 1.02.2023, 10:17
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Экс-глава НАТО: Окно возможностей для войск РФ на поле боя закрывается

В Кремле об этом знают.

Российский диктатор Владимир Путин знает, что «окно возможностей» для войск РФ на поле боя закрывается, поэтому будет оказывать максимальное давление.

Об этом заявил экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает «Укринформ».

По его словам, Европа продемонстрировала способность производить необходимый объем поставок вооружений, но «не время отдыхать, эта война еще далека от завершения».

Расмуссен добавил, что после того как попытки разделить и запугать провалились, Путин пытается истощить Украину и Запад.

«Россия ответила на решение Рамштайна увеличением атак на украинские города. Поэтому вместо того, чтобы готовиться к весеннему наступлению, мы должны действовать в ответ на неизбежное наступление уже сейчас. Путин и его командиры знают, что «окно возможностей» на поле боя закрывается, и будут оказывать максимальное давление», - сказал экс-генсек.

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