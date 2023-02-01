Тегеран в огне: как Путин себя переиграл 2 Виктория Зубкова, planeta.press

1.02.2023, 11:37

5,692

Отсидеться в бункере не получится.

В ночь на воскресенье, 29 января, были атакованы иранские военные объекты, в частности, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), база спецназа КСИР «Кудс», центр производства боеприпасов и БПЛА, завод по производству оружия и нефтеперерабатывающий завод. Сообщалось о стрельбе в районе Национального ядерного центра Ирана и «точечной» ликвидации несколько персон. Один из ударов вызвал землетрясение магнитудой 5,9 балла на северо-западе Ирана, что дает повод утверждать о поражении подземных военных объектов. На следующий день, в ночь на 30 января, военная инфраструктура подверглись повторной атаке.

В минобороны Ирана подтвердили атаку БПЛА, однако предпочли скрыть масштаб бедствия, заявив, что она была «неудачной».

Кто стоит за атакой, власти Ирана не сообщили.

29 января The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и людей, знакомых с операцией, сообщил, что «Израиль нанес удар беспилотниками по оборонному комплексу в Иране, поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана». Позднее издание сообщило, что нанесенный по Ирану удар, по мнению Израиля, достиг поставленных целей.

«Инцидент» стал наглядным предостережением странам, оказывающим или планирующим оказывать военную помощь России.

Например, КНДР, которая поставляет оружие, в частности, ракеты и артиллерийские снаряды ЧВК «Вагнера». Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.

В МИД КНДР сообщение назвали «самой абсурдной и отвлекающей внимание уткой, не заслуживающей комментариев и интерпретаций», но и Иран все отрицал. В Тегеране заявляли, что не признают аннексию украинских территорий, а под полой продавали России беспилотники для войны с Украиной в обмен на технологии ядерного оружия и не только. Более того, Иран планировал поставки баллистических ракет, против которых, по словам спикера Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО бессильна. Именно поэтому Украине так важно поставить на вооружение зенитные ракетные комплексы Patriot PAC-3 и SAMP-T.

Во многом, «благодаря» России, Иран провалил ядерную сделку, которая позволила бы ему не только выйти из-под санкций, но и заменить Россию на европейском нефтяном рынке. Как следует из данных глобальной базы по отслеживанию рестрикций Castellum.ai, до 22 февраля против Ирана было введено 3 616 санкций, России – 2 695. Теперь же, РФ оказалась на первом месте с 13 596 санкцией, подтягивая за собой Иран – 4 172. Более того, Россия демпингует и продает нефть клиентам, в частности, из Китая и Индии, которые ранее покупали ее в Иране. В результате конкуренции с РФ, Тегеран также вынужден снижать цены на нефть. Аятоллы выбрали идеологию вместо процветания страны, и, как итог, обрекли Иран на ужесточение противостояния с США, Израилем и не только.

Не исключено, что за воскресным «инцидентом» стоит альянс Израиля, США, Великобритании, Саудовской Аравии, которые обеспокоены безопасностью региона. В обмен на беспилотники РФ помогает Ирану с разработкой ядерного оружия и обещает поставить эскадрилью истребителей Су-35. Если ядерное оружие получат фанатичные аятоллы, мир окажется на грани полного уничтожения.

Израиль до последнего пытался поддерживать контакт с Москвой из-за ее влияния на регион. Однако война в Украине ослабила Россию, а наращивание военного сотрудничества с Ираном показало полную неадекватность и недоговороспособность Москвы. Не исключено, что на этом фоне Израиль нарастит военную помощь Украине.

Путину показали, что происходит со съехавшими с катушек диктаторскими режимами. Судя по подземному взрыву, который вызвал землетрясение, использовались дальнобойные дроны-камикадзе и противобункерные бомбы, так что отсидеться в бункере не получится.

К слову, в Иране возобновились протесты. Если иранцам удастся избавиться от выживших из ума аятолл, это сделает более предметными дискуссии на Западе о необходимости демонтажа РФ и того, как и в каком составе она будет существовать.

Путин снова себя переиграл, и аятоллы тоже.

Виктория Зубкова, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».