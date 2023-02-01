СБУ пришла с обысками в дом Коломойского 1.02.2023, 11:55

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Обыски проходят по месту жительства олигарха на курорте Буковель.

Служба безопасности Украины проводит обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Расследование касается махинаций в компаниях «Укртатнефть» и «Укрнефть».

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

На данный момент известно, что речь идет о растрате нефтепродуктов на общую сумму в 40 млрд. гривен. Кроме того, речь идет и об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Вероятно, обыски проходят по месту жительства олигарха на курорте Буковель.

Отметим, что официальных комментариев по поводу обысков у украинского бизнесмена не поступало.

Напомним, что ранее Украина национализировала часть предприятий олигарха Игоря Коломойского, и речь шла, в частности, о вышеупомянутых предприятиях «Укрнафта» и «Укртатнафта».

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