СБУ пришла с обысками в дом Коломойского
- 1.02.2023, 11:55
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Обыски проходят по месту жительства олигарха на курорте Буковель.
Служба безопасности Украины проводит обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Расследование касается махинаций в компаниях «Укртатнефть» и «Укрнефть».
Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.
На данный момент известно, что речь идет о растрате нефтепродуктов на общую сумму в 40 млрд. гривен. Кроме того, речь идет и об уклонении от уплаты таможенных платежей.
Вероятно, обыски проходят по месту жительства олигарха на курорте Буковель.
Отметим, что официальных комментариев по поводу обысков у украинского бизнесмена не поступало.
Напомним, что ранее Украина национализировала часть предприятий олигарха Игоря Коломойского, и речь шла, в частности, о вышеупомянутых предприятиях «Укрнафта» и «Укртатнафта».