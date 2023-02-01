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Видеофакт: Русского оккупанта отбросило на несколько десятков метров после удара ВСУ по окопу

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  • 1.02.2023, 12:13
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Видеофакт: Русского оккупанта отбросило на несколько десятков метров после удара ВСУ по окопу

Украинские артиллеристы точным выстрелом накрыли позиции врага.

Артиллеристы точным выстрелом попали по позиции российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после артиллерийского удара тело одного из оккупантов пролетело несколько десятков метров. Видеозапись удара опубликована в соцсетях.

«ВСУ продолжает набор оккупантов в центр подготовки полетов», - пишет автор публикации в сообщении к видео.

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