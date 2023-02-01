Как белорусские водители помогают друг другу на дороге зимой 1.02.2023, 12:22

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Несколько жизненных историй.

«Онлайнер» опубликовал несколько историй читателей о помощи водителей на дороге зимой.

Александр и бумеранг добра, вернувшийся через 8 лет

В январе 2019 года возвращался домой по слуцкой трассе в Минск. Была уже ночь, температура под минус 10. В километрах двадцати от столицы на обочине стоял Volkswagen Golf II, рядом голосовал мужчина. Я остановился помочь. Водитель успел серьезно замерзнуть, попросил затянуть машину в район Малиновки. У меня с собой была теплая рабочая одежда — дал ему. После подцепили Golf и поехали, по дороге разговорились о жизни.

В какой-то момент он сказал, что у меня знакомое лицо. Спросил, не возвращался ли я автостопом из Симферополя в Минск в начале 2010-х годов. И оказалось, что человек, которого я тянул в Минск, вез меня в 2011-м из Крыма. Тогда у меня украли кошелек и обратные билеты на поезд. Вот так добрые поступки и возвращаются.

Алексей и первое знакомство с тем, что зовут «помощью на дороге»

Я за рулем более 17 лет и много слышал про таинственную «помощь на дороге», но за все время так с ней и не встречался. До одного дня.

Все происходило, как говорится, по «наихудшему сценарию». По работе мне пришлось поехать в город Мир, там я пробыл до позднего вечера и уже в темноте отправился обратно в Минск. Зима, трасса темная, встречных авто почти нет. Проехав где-то треть пути, заметил в свете фар знак «Ремонт дороги» и ограничение 50 км/ч. Но кто верит временным знакам? (А зря!) Проехал ограничение, не снижая скорости, и выехал на участок сужения дороги. По краю моей полосы были выставлены пластиковый бордюры. И тут я замечаю, что один из этих бордюрчиков кто-то зацепил, и он лег прямо поперек дороги. Скорость 90 км/ч вместо 50, зима, темно. Как смог, попытался его объехать, но безрезультатно. Удар правым колесом и многообещающее шлепанье спущенного колеса.... А ехал я на Volkswagen Touran, у которого вместо запасного колеса лежал баллончик для подкачки в случае прокола. Он был бесполезен: колесо просто разорвало в клочья от удара об острый угол бордюра.

Достаю телефон, набираю другу, и тут предательский звук разряженного телефона и потухший экран — результат напряженного рабочего дня. А шнура для подзарядки нет. Я опешил: ни запаски, ни телефона — пойду греться в машину. Но автомобиль дизельный, за бортом мороз. Мотор работает, а тепла особо нет. Уже промелькнула мысль идти до ближайшей деревни искать ночлег, потому как машин на трассе почти не было. Сижу и думаю, куда лучше идти: вперед или назад по трассе. И тут со мной равняется Volkswagen Transporter, из него выходит водитель: «Помочь?» «Если только запаска есть», — говорю. Запаска у него была. Достали, примерили — подошла. Радости не было предела. Окоченевшими от холода руками я протягиваю ему паспорт со словами: «Возьми как залог. Приеду в Минск — отдам запаску, заберу паспорт». В ответ: «Зачем? Езжай так, потом созвонимся».

Я в шоке. Но ладно, благодарю и еду в Минск. В столице ночую, с утра ищу в объявлениях шину, подходящую по рисунку моим трем оставшимся колесам, и ничего нет. А запаску обещал отдать сегодня. Звоню спасителю, прошу еще день, потом еще... В итоге через пять дней созвонился с человеком, встретился, отдал запаску. Протягиваю ему 50 рублей в качестве моральной компенсации, а он наотрез: «Не возьму! Это помощь на дороге, за нее денег не берут». Именно тогда я понял, что такое «помощь на дороге» и как она иногда важна водителю, который стоит на «аварийке» на обочине.

Илья и мама с ребенком, чью Volvo вынесло в кювет

Два года назад в феврале была очень снежная погода, слякоть. Коммунальщики не справлялись, на дороге образовалась колея. Ехать со скоростью больше 50 км/ч было крайне опасно. А мы с другом поехали к нему в гости. Двигались по могилевской трассе. Чуть дальше от меня по средней полосе ехал серый Volvo, а в правой — Renault Duster. Внезапно первая машина начала вилять — выехала из колеи и наехала на снежную кашу. Сначала полетела в Duster, столкновения чудом на случилось. Водителю Volvo удалось направить авто в другую сторону. А там ехал я. Произошло второе чудо, удара не было. Спустя миг Volvo задней частью вылетел в глубокий кювет.

Я остановился и ринулся спасать водителя. Снег был чуть ниже колена. Добрался до машины, открыл водительскую дверь. За рулем была девушка, от шока и испуга ее руки все еще оставались на руле — словно намертво вцепилась. Выяснилось, что в авто еще был ребенок лет шести. Мальчик был в детском кресле, поэтому не пострадал. Он даже и не понял, что произошло, продолжал играть в смартфон. Его мама тоже не пострадала, отделалась сильным испугом. Пока мы с другом помогали им выбраться из авто, уже собралась толпа людей, которые изъявляли желание каким-нибудь образом оказать помощь.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Встал вопрос: как вытащить автомобиль из кювета? Пока думали, отправили их греться в мою машину. Начали звонить эвакуаторщикам. Нам предложили ждать три часа (была очередь в 60 машин). Кто-то предложил вытащить авто самостоятельно — в 50 метрах кювет был в один уровень с трассой.

Никто не осмелился, пришлось садиться за руль мне. Толпа помогла растолкать авто, а мне удалось выехать. Правда, немного поцарапали бампер. Посадили женщину с ребенком обратно в Volvo и отправили в добрый путь.

Юрий и обида на неблагодарного водителя, оказавшегося в беде

Как-то ехал в Вильнюс, на дворе был конец февраля. Дорога не ахти: лужи, асфальт, лед. Двигался небыстро — 80—85 км/ч. В какой-то момент меня обгоняет новенькая голубая Peugeot. Я еще подумал, что для такой дороги большеватая скорость. Оторвались они от меня метров на 300—400, и вижу всплеск воды и пустую трассу, машины на дороге нет. Их просто выкинуло из лужи в кювет.

Когда подъехал, то увидел машину вне дороги — на колесах и целую, то есть не кувыркались. От удара о землю подогнуло порог, сломались передний бампер и радиатор охлаждения. Я отправился в соседнюю деревню, нашел трактор. Приехали, вытянули — а ехать нельзя, радиатора нет. Машину я отбуксировал на пост ГАИ около Ошмян, а водителя и пассажиров отвез в Островец, куда они и направлялись. Ну и веревку буксировочную оставил на всякий случай.

Дал им свой номер телефона, и вот до сих пор жду благодарности и свою веревку. Потом лишь узнал, что водитель работала главбухом одной крупной транспортной компании. Похоже, я был мелковат для нее, и благодарность за мое время и топливо не входила в ее планы. Я раньше много ездил, много останавливался и помогал, но эту историю забыть не могу. И иногда стоит сто раз подумать, останавливаться или нет.

Роман и бездонная лужа подо льдом

Занимался я грузоперевозками на Mercedes Sprinter 410 с большой «будкой». Развозил вместе с экспедитором разные товары по городам и деревням. В один из зимних вечеров оказались в районе Столбцов, навигатор показал маршрут по гравийной дороге. До конечной точки остается около 1,5 км. На пути огромная замерзшая лужа. Нашел большую палку — и давай лужу мерить. Показалось, что неглубокая, буквально меньше половины колеса. Решили с разгона проехать, чтобы проскочить и не застрять. Но как только передние колеса заехали в лужу, так они и провалились «по самое не могу». Почти на высоту колеса. Ни вперед, ни назад не едет. Что мы только ни делали: и толкали, и пробовали преодолеть враскачку, подкапывали, подкладывали ветки — ни в какую. Кузов пустой, а кабина тяжелая.

Решили дойти пешком до деревеньки и поискать помощи — трактор, например. Нашли трактор быстро, но человека, который согласился бы помочь, не сразу: у одного стартер барахлит, у другого топлива мало. Я и деньги предлагал, но не уговорил. Все же нашли доброго человека, заодно на соседа пожаловались. Описали ему место нашего «погружения». Он сказал, мол, идите вперед, догоню вас на тракторе.

Вернулись к машине, по дороге замерзли. Вскоре, освещая большими фарами весь лес и нашу лужу, подъехал наш спаситель. Посмотрел на нашего «утопленника», посмеялся: чего вы вообще сюда полезли, мы эту лужу вдоль поля объезжаем. Мы только плечами пожали. Еще добавил: дальше еще больше лужа, так что все равно бы застряли. Ну а дальше — дело техники. Прицепили трос, вытянули. Человек даже денег с нас не взял. Сказал, всякое бывает — надо помогать. За что ему большое спасибо. Вернулись мы на нормальную дорогу, и оказалось, что по асфальту было еще ближе до той деревни, чем по гравийке.

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