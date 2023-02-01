Как рептилоид белоруса прокормил 1.02.2023, 14:21

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Минчанин рассказал о необычном способе зарабатывать деньги.

В квартире у минчанина Евгения пять лет живет аксолотль по имени Мистер Ю. Земноводному существу уже 5 лет, оно вымахало до гигантских 30 сантиметров и все время чему-то хитро улыбается. Регулярно приносит, кстати, в семью небольшие, но полезные деньги, пишет onliner.by.

«Ю» — это попытка славянских голосовых связок произнести слово «дождь» по-китайски. (А «Мистер» — артикль.)

Естественно, у мистера есть Instagram.

Евгений говорит, что это уже серьезный, состоявшийся рептилоид. Он огромен, 30 сантиметров, — отъелся на питательных белорусских мухах и червяках. Видео показывает, насколько свиреп и молниеносен этот ухмыляющийся хищник. Легко справляется с мухой.

Днем эта «рыбина» обычно спит, а ночью плавает кругами.

— Может часа три носиться со скоростью моторной лодки, — восхищен и немного завидует минчанин, который так не может. — Откуда столько сил? А вот откуда: раз в три дня у Мистера Ю обильная трапеза — он съедает 2 кубических сантиметра червяков.

Правда, память у этого практически бессмертного гражданина никудышная. Хотя миску с мотылем ставят всегда в одно место, за три дня аксолотль успевает забыть, что это и для чего. Поиск еды каждый раз начинается по новой и превращается в увлекательное приключение.

— Может час плавать вокруг да около, но так не обнаружить добычу, — рассказывает Евгений. — А иногда торчит у кормушки уже через минуту.

Кстати, Мистер Ю отлично предсказывает погоду.

Ровно за сутки до первых капель дождя начинает метаться по поверхности аквариума. Саму стихию предпочитает переждать на дне — выпускает из легких большой пузырь воздуха и плюхается пузом на свои камни.

На самом деле Ю — не такой уж взрослый. Формально он — неотеническая личинка саламандры и планирует ею остаться до старости. Мы рассказывали об удивительных способностях этого животного, которое всю жизнь может провести в личиночной стадии и даже размножаться не взрослея.

— Это единственный домашний питомец в мире, которого можно проапгрейдить — превратить из пресноводного существа с жабрами в сухопутную «ящерицу», — объясняет владелец смысл перехода во взрослую фазу. — Правда, тогда его срок службы сокращается с максимальных 20 лет до четырех-пяти.

Кроме того, если Мистеру Ю отрезать руку, глаз, хвост или печень — он их отрастит заново. (Только с головой пока вопросы, сетует Евгений.) Как бы то ни было, эту фичу аксолотлей (работает только на личиночной стадии) люди сейчас бешено изучают в тщетных попытках добиться бессмертия.

Но это не все. Евгений отмечает еще одну уникальную сверхспособность аксолотля: это единственное в мире животное, которое не боится пылесоса.

У Мистера Ю есть еще одно ценное качество: он самостоятельно зарабатывает себе на корм, и еще чуть-чуть остается хозяину. Евгений говорит, что фотографии минского аксолотля, размещенные в фотобанке, приносят примерно $50 в год.

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