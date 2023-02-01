Мать добровольца Эдуарда Лобова рассказала про его последний бой 4 1.02.2023, 14:58

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Эдуард Лобов

Собираются подписи, чтобы присвоить белорусу добровольцу звание «Герой Украины».

Белорус Эдуард Лобов на родине мечтал стать офицером и для этого пошел в армию. После выборов 2010 года попал за решетку и отсидел «от звонка до звонка», потому что отказался писать прошение о помиловании. После освобождения служил в украинской армии, воевал против армии РФ, а 26 января погиб под Угледаром. Его мать Марина Лобова рассказала «Радыё Свабода» про отношение сына к белорусским протестам, службу в украинской армии и последний бой.

Мать добровольца Марина Лобова.

Фото: «Радыё Свабода»

Служил в десанте и стал оппозиционером

В детстве Эдуард мечтал стать военным и после школы пошел в армию, служил в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде в Витебске. Демобилизовавшись летом 2010 года, он сразу же вступил в «Молодой фронт» — тогда как раз началась подготовка к президентским выборам, Лобов стал членом инициативной группы Виталия Рымашевского.

Накануне 19 декабря — дня выборов и разгона протестов его превентивно задержали вместе с Дмитрием Дашкевичем, а потом приговорили к 4 годам лишения свободы по статье о хулиганстве. Марина Лобова признается, что для нее это была трагедия:

— Я думала, что мир рухнул. Хотя Эдик подозревал, что будут провокации, что его могут посадить. Он меня предупредил, чтобы я была готова ко всему и чтобы особенно не переживала.

Эдик вообще меня оберегал от всяких тревог и неприятностей. Он никогда ни на что не жаловался. У него все всегда было хорошо. Даже когда в тюрьме сидел, болел там, я узнавала об этом, когда он поправлялся. То же самое было и в Украине. Он оберегал меня все время.

«Твердо решил, что пойдет добровольцем на Донбасс»

После освобождения в декабре 2014 года за Лобовым установили надзор. Его задержали на митинге на День Воли и завели очередное уголовное дело, и тогда Эдуард уехал из Беларуси в Украину:

— Я хотела, чтобы Эдик уехал в Польшу. Но он решил, что в Украине будет служить в армии, исполнит свою юношескую мечту — стать военным. Он твердо решил, что пойдет добровольцем на Донбасс.

Добровольцем Лобов был с 2015 года, а в 2017-м, когда в украинскую армию разрешили набирать иностранцев, подписал контракт на три года в бригаду специального назначения в Хмельницком.

— Там он прослужил 3 года. Купил себе в Хмельницком небольшую квартирку, сделал ремонт. У него был хороший друг Богдан, украинец, который ему помогал. Этого друга убили в начале войны…

Сына Марина в последний раз видела в 2019 году. После начала пандемии общаться удавалось только через мессенджеры.

Погибший под Угледаром белорусский доброволец Эдуард Лобов.

Фото: «Радыё Свабода»

«Был уверен, что мирным путем Лукашенко не убрать»

По словам Марины Лобовой, в 2020 году Эдуард не был сторонником мирных протестов:

— Он был уверен, что мирным путем Лукашенко не убрать. Он считал, что тогда, летом 2020 года, белорусам нужно было сражаться. А цветочки дарить милиционерам — это уже за гранью. Они избивали, насиловали людей, а девушки им цветы дарили…

После событий 2020 года Марине Лобовой тоже пришлось уехать из Беларуси, несмотря на оставленные на родине дом и квартиру:

— А когда стало известно, что задерживают родственников тех, кто воюет в Украине, то вообще поняла, что в Беларусь нельзя возвращаться.

«Когда началась война, он меня все время утешал, поддерживал»

— Когда я читала, что в начале 2022 года россияне концентрируют свои войска возле границы с Украиной, я чувствовала, что будет война. Писала Эдику про это. Он меня утешал: «Нет-нет, это только учения», — говорит Марина Лобова. — За неделю до начала войны я снова написала, что, возможно, будет война. Эдик ответил: «К сожалению, мы не можем на это повлиять». Он все знал.

Перед самой войной доброволец, отложив отпуск, принялся осваивать гранатометы и западные противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin.

— Когда началась война, он меня все время утешал, поддерживал, чтобы я не волновалась, если его не будет в интернете, потому что могут быть проблемы со связью. Как только я просыпаюсь, беру телефон, смотрю, когда Эдик был на связи. Выходил в интернет недавно — я счастлива!

Награда Лобова за оборону Киева, подписанная главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Фото: «Радыё Свабода»

«Он был очень ответственным»

После начала российского вторжения Лобов принимал участие в обороне Киева, получил за это украинскую награду «За отличие в военной службе» 3-й степени. Также доброволец освобождал Чернобыль.

— Позже его перебросили в самое пекло — под Угледар. Сын был очень уставшим. Писал, что не было где выспаться нормально, невозможно отдохнуть. Никогда не писал раньше, что тяжело, а тут написал, что условия сложные…

24 января он выходил в интернет. 25-го я спросила, есть ли перемены к лучшему. Он не ответил уже… А 26-го Эдика убили.

Как узнала Марина Лобова, в том бою ее сын собой прикрывал отход раненого командира:

— Такой мой Эдик — он не бросит никого в беде, сам не отойдет в сторону. Он всегда был ответственным. Если он сказал, что будет так делать, то и сделает…

По словам Марины, дата похорон еще неизвестна. Тело Эдуарда до сих пор находится в зоне боевых действий в Украине. Как ранее писало «Радые Свабода», его собираются транспортировать в Польшу и похоронить в Варшаве.

Тем временем в Украине собираются составить петицию и собрать подписи за присвоение Лобову звания «Герой Украины».

Справка

Эдуард Лобов — бывший политзаключенный. Он был задержан 18 декабря 2010 года вместе с лидером «Маладога фронту» Дмитрием Дашкевичем, а затем незаконно осужден на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».

Лобов проходил срочную службу в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде в Витебске. Воевал в Украине с 2015-го года.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил его лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

Отметим, что это уже 19-й белорус, отдавший жизнь за независимость Украины после начала полномасштабной агрессии РФ.

В 2022 году погиб другой лауреат Национальной премией за защиту прав человека, учрежденной «Хартией-97», Василий Парфенков.

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