Мнение: Лукашенко хочет загнать под ружье всю страну 4 1.02.2023, 17:05

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Госпропаганда активно пускает дымовую завесу.

Пытается убедить, что Лукашенко воевать не намерен, пишет Telegrma-канал «Минская семибоярщина». Признаков предостаточно. Не станем приводить общеизвестные примеры усиленной милитаризации ВПК, взрывного роста численности ЧВК «ГардСервис», расконсервации бронетанковой техники, массового пошива комплектов обмундирования и т.д. Любая подготовка к войне стартует с поиска и планирования финансов. Город Брест – приграничье с Украиной и Польшей. Красноречивый пример планомерного перевода страны на военные рельсы. В местном городском бюджете на 2023 год спрятали новую военную статью расходов. На обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации предусмотрено $1 млн. 776 тыс. долларов США.

Много это или мало для областного центра?

• Во-первых, статья «расходов» призыва на войну в текущем году взлетела в 74(!) раза;

• Во-вторых, к концу прошлого года горвоенкомат спешно записал в рекруты чуть менее 70 тысяч брестчан, обязанных воевать;

• В-третьих, призыв на кровавую мясорубку финансирует каждый трудоспособный брестчанин из подоходного налога.

Разработчик бюджетного «подарочка» мэр города А.Рогачук и все сорок «народных» депутатов безропотно проголосовали «за», председатель совета Н.Красовский скрепил своей подписью. Одним словом, прямая дорога на фронт обеспечена властью, да еще за счет самих горожан. Как-то стоит отблагодарить «народных избранников» за такую заботу. Не правда ли?

P.S.

Военный бюджет Бреста – не исключение, а бюджетное правило. Точно такая статья расходов найдется в бюджете каждого города, района и области. Полюбуйтесь на страничке своего исполкома, пока не засекретили. Дворец планирует загнать под ружье всю страну, распорядится жизнью призывников на свое усмотрение. Походя сдирают с белорусов $197 млн долларов США на бессмысленный военный поход против соседних народов. Кто-то в очередной раз скажет: я к войне ни при чем, я не агрессор. Возможно оно и так, но явно не в данном случае. Будем молча платить?

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